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好市多一款冰萃濾袋咖啡冷熱皆宜 眾網友分享私家沖泡法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友說大賣場一款沖泡式冰萃濾袋咖啡，強調「喝過會回不去」，引起其他網友熱議，並稱讚其冷熱皆宜。聯合報系資料照／記者宋健生攝影
網友說大賣場一款沖泡式冰萃濾袋咖啡，強調「喝過會回不去」，引起其他網友熱議，並稱讚其冷熱皆宜。聯合報系資料照／記者宋健生攝影

台灣人熱愛咖啡，大都市中3步一家星巴克，5步一家路易莎，外加私人經營的咖啡店，真的是多如牛毛，而在家或公司自己沖泡咖啡的也大有人在。有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文介紹一款沖泡式冰萃濾袋咖啡，並強調「喝過會回不去」。文一PO出，引起其他網友熱議，並稱讚其冷熱皆宜，「這有買過，冰過以後超消暑」，也有人說「我用熱水泡，也是ok的」。

原PO文中表示，自己在炎熱夏日總是需要大量的冰冷飲料補充水分和解身體的渴。他在大賣場發現一種茶包方式包裝的咖啡非常好喝。因為該產品在特價，他說「必買這個冰萃咖啡超划算」，因為是用冷水泡的，不是用熱水，所以泡出來的咖啡不會有酸酸或苦澀味，雖然要等待，但喝過會回不去。「我都冰泡一個晚上隔天喝，泡越久咖啡味越濃，出來直接是冰咖啡，不用再加冰塊，2~3包就可以泡一大壺」。他還強調，假日最愛躺平，邊喝邊追劇，超爽。

有品嚐過這款咖啡產品的其他人，紛紛稱讚「這個真的很讚，不苦不澀又不酸，非常好喝」、「我都泡隔夜，冰喝超爽」、「這有買過，冰過以後超消暑」、「我用熱水泡，也是ok的」。

一些網友進一步解釋，「確定不是麥仔茶才買」、「咖啡香有，但要泡隔夜比較明顯」、「加鮮奶喝好喝」，有網友附和「他是茶包的樣子去泡，很方便說」、「很喜歡這款嘎逼（咖啡），有特價就會買」、「今天也買了兩盒，一次兩包才夠濃」。

也有原本是產品粉絲的人表示，「自從同事講了『香菸水』三個字，我就再也不喝這款了」。雖說有人放棄，但仍有人詢問沖泡的秘訣，「請問有建議一包配多少水嗎？」，馬上有網友回「用常溫水160ml，冷藏約1～8小時，也可依照自己喜好調整哦！」

Costco 咖啡 好市多

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