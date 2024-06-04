不慎一次購入40瓶…好市多「即期養樂多」如何一口氣消化掉？網群傳授一消暑解方

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示，日前在北投的好市多購買了40瓶的養樂多，晚上回家才發現有效期只到6/2。他直呼「不到3天40瓶怎麼喝得完呢？」貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「冷凍。」

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，「良心建議，全部冷凍起來，去做成冰沙」、「可以放冷凍當冰沙，或是做檸檬多多飲品」、「倒入冰棒袋，變多多冰」、「冰多多真是極品欸，小時候的回憶」、「拿來調酒喝也好喝喔」。

也有不少網友建議「拿去退呀，客氣什麼」、「適合買來請大家喝，很快」、「那都是賞味期而已，不代表過期」、「反正是發酵品，我都是沒酸就繼續喝，欸本來就是酸的」。

還有很多網友質疑「特價品吧？」、「特價品要看清楚」、「買東西，不看保存期限？」、「買食品看有效期限是常識吧？」、「如果是買特價品，就不用講太多了」、「學到經驗，下次看到特價，請不要急著出手，先看看有效期限」、「這種多多的保存期限本來就短了，賣不出去就會特價出清，日期當然就更短了，只能說，買東西前還是要自己注意一下保存期限」。