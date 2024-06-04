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好市多熱賣衛生紙悄悄縮水？一票人超有感：面紙盒不用硬塞了

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多科克蘭三層衛生紙是許多民眾的最愛。 圖擷自《今購百科》
好市多科克蘭三層衛生紙是許多民眾的最愛。 圖擷自《今購百科》

好市多販賣許多生活用品，其中科克蘭三層衛生紙更是許多民眾的最愛，不過近日一名網友卻分享，他發現這款衛生紙縮水了，原本需要用一陣子才能放進面紙盒，現在尺寸整個變小，可以輕鬆放進去，引起眾人共鳴。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近日將新買的科克蘭三層衛生紙放進面紙盒時，才驚覺衛生紙居然變小了，「之前新的塞不進去，要用一陣才能塞進去，今天新開封就輕鬆放進去了」。

貼文一出，網友紛紛表示同感，「變薄、容易破、一堆屑屑，去年開始就再也沒買過了」、「最糟的是還容易掉屑屑」、「真的感覺使用上沒之前厚實，很容易破損」、「變很薄，已經不像是3層了」、「一直在縮水」、「我家跟你一樣面紙盒，之前都要硬塞才有辦法放進去」、「以前一袋好寬好重，現在整個大瘦身」、「之前是大小包一樣，紙張變薄，後來張數變少，現在直接變小包」。

也有人建議，可以改買其他品牌衛生紙，「後來都改買五月花厚，因為連舒潔三層都變得很容易擦出屑屑」、「很久不買三層了，三層也要抽兩張，乾脆改買兩層，覺得三層現在根本沒比較厚」、「變薄之後就不買了，現在用極絨厚還不錯」。

Costco 好市多 衛生紙

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