物盡其用…好市多「科克蘭鮮奶盒」製成大型購物袋 網讚爆：還可防水 太強了

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文表示，他看到有人將好市多科克蘭全脂鮮乳的牛奶盒拿來製作成大型的購物袋，他表示「真希望我也能有這種巧手，問了一下持有者，據說還蠻堅固的」。照片一出，引發網友熱議，有人指出：「讓我想起外婆」。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「好厲害唷」、「物盡其用」、「有創意」、「還蠻好看的」、「蠻環保的」、「真的手好巧喔」、「讚耶！最愛這種手作了，仔細一看要14瓶鮮奶」、「好厲害！而且很環保呢，雨天還可防水，太強了」。

也有不少網友表示「很耐重喔！我媽也有做一個小的給我，我覺得缺點就是不能折疊」、「鋁箔包也可以拿來做，很多長輩都會做這個耶」、「很多鄉下婦女家政班都在教這種手工藝，挺有趣的」、「上週末在台中我也有看到欸」。