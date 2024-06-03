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好市多「追劇夯零食」重現江湖 網群喊抵制：超恐怖！送我都不吃

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。記者宋健生/攝影 聯合報資料照片
好市多示意圖。記者宋健生/攝影 聯合報資料照片

不久前「魔芋爽」成為不少國小孩童最喜歡的零食，也在網路上造成許多話題。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，「魔芋爽風頭過後回來了！」引發網友熱議，紛紛直呼：「洗腎神物！」

根據《今購百科》資訊，這款「魔芋爽香辣素毛肚」產地中國，一箱40入，標價349元，先辣後麻，香滑Q彈口感，獨立包裝，攜帶方便。

先前由於中國產製的「魔芋爽」在台灣非常受歡迎，許多人都會買回家當做追劇零食。甚至還在小學生之間風行，成為不少國小孩童最愛的零食。家長擔心大量添加物和高納含量，可能會影響到孩子的身體健康，因此紛紛勸導。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「還是不會買」、「陸製食品一律說NO」、「送我都不吃」、「抵制+1」、「送我一定拿去丟掉」、「不會買的就是不會買，交給市場機制去淘汰」、「中國網友顯微鏡實測結果，大人吃就算了，真的別讓小孩吃，這不是開玩笑的」。

也有不少網友質疑「真的有人會想吃喔」、「這個不是不能進口賣嗎」、「這超難吃的科技東西，怎麼會有人買」、「這個真的送我，我都不要，不過喜歡的就吃，中國可以換腎的，沒關係」、「改名叫『洗腎爽』算了」。

曾經嘗試過的網友指出「明明很難吃，沒想到這麼熱門」、「我真的吃了一包就丟掉了」、「我也沒辦法接受那個味道跟口感」、「吃過一口，怎麼會有那麼難吃的食物」、「這個吃起來辣味真的很怪，很刺激的那種」、「學生一打開辣條，遠遠就聞到工業區毒氣外洩的恐怖味道，超恐怖！」、「撇開產地疑慮跟食品安全顧慮，這東西還是別給小孩吃，調味太重，鈉含量也超高」。

圖擷自《今購百科》
圖擷自《今購百科》

Costco 好市多 洗腎 零食 魔芋爽

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