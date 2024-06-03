好市多「追劇夯零食」重現江湖 網群喊抵制：超恐怖！送我都不吃

不久前「魔芋爽」成為不少國小孩童最喜歡的零食，也在網路上造成許多話題。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，「魔芋爽風頭過後回來了！」引發網友熱議，紛紛直呼：「洗腎神物！」

根據《今購百科》資訊，這款「魔芋爽香辣素毛肚」產地中國，一箱40入，標價349元，先辣後麻，香滑Q彈口感，獨立包裝，攜帶方便。

先前由於中國產製的「魔芋爽」在台灣非常受歡迎，許多人都會買回家當做追劇零食。甚至還在小學生之間風行，成為不少國小孩童最愛的零食。家長擔心大量添加物和高納含量，可能會影響到孩子的身體健康，因此紛紛勸導。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「還是不會買」、「陸製食品一律說NO」、「送我都不吃」、「抵制+1」、「送我一定拿去丟掉」、「不會買的就是不會買，交給市場機制去淘汰」、「中國網友顯微鏡實測結果，大人吃就算了，真的別讓小孩吃，這不是開玩笑的」。

也有不少網友質疑「真的有人會想吃喔」、「這個不是不能進口賣嗎」、「這超難吃的科技東西，怎麼會有人買」、「這個真的送我，我都不要，不過喜歡的就吃，中國可以換腎的，沒關係」、「改名叫『洗腎爽』算了」。