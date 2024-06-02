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她去全聯買下「滿滿折扣品」 過來人曝搶便宜2時段

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她一早到全聯採購，幸運買到不少打折商品。圖／聯合報系資料照片
一名女網友分享，她一早到全聯採購，幸運買到不少打折商品。圖／聯合報系資料照片

不只超商有「友善時光」，超市也陸續推出折價優惠，吸引民眾購買。一名女網友就分享，她近日一早到全聯採購，幸運買到不少八折和特價的即期品，打算拿來做一頓豐盛料理。有知情人就透露，若想買到全聯的折扣商品，可以在一早開店及下午4點左右前往。

原PO昨（1）日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她早上到全聯買了許多八折和特價商品，包括1盒無骨牛小排火鍋肉片、1盒香菇、1條胡瓜、2盒番茄、4盒豬瘦絞肉等等，讓她開心直呼「一早的全聯總是不會讓人失望」。

原PO補充，結帳時，店員還提醒她折扣商品要儘快食用，並小聲詢問「這些真的吃得完嗎」，對此她表示，其實她腦海中早已有滿滿食譜，打算拿來做滷肉燥、滷蕃茄牛肉、馬鈴薯燉牛肉等料理。

貼文一出，不少網友表示羨慕，「真的好幸運」、「好厲害」、「我也很愛買打折的，不是缺錢，就是覺得有折扣很爽」、「我也是每次週末假日早上就會衝全聯的那種人」、「別人家的全聯總是不會讓人失望」、「換算下來真的省下不少錢」。

不過也有人指出，「全聯的八折就像原價一樣」、「去傳統市場，大概就是全聯的七折」、「我寧可去市場買，新鮮也便宜很多」、「現在夏天打折幾乎不買，因為就算再強的冷氣，原冷凍品放在冷藏好幾天都不新鮮了，很怕為了省錢賠了身體」、「上次買打折裡面都發霉，再也不敢買」、「六折的魚類和肉類我建議不要買」。

此外，網友也透露全聯的「隱藏優惠時段」，雖然每家分店狀況會有些許差異，但通常當天的即期商品，在早上一開店就會貼上八折標籤，到了大約4點左右，則會貼上六折貼紙。

全聯

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