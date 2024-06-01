超商新上市1口味飯糰！美國人大驚：台灣人連這都吃？

台灣便利商店眾多，又都是24小時營業，讓不少外國人感到驚奇。對此，一名網友分享，近日有美國朋友來台旅遊，帶對方到便利商店，讓他體驗台灣的方便之處，沒想到對方卻被1款御飯團的內餡嚇到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台灣的菜名是不是很容易嚇到外國人？」為題，指出近日一名美國朋友來台旅遊，趁機帶他感受台灣便利商店的厲害，沒想到對方卻對1款御飯糰的內餡嚇到，因為該口味是新上市的「蒼蠅頭」口味。

這名網友進一步說明，當下沒有多想，就直接以直譯的方式轉述，結果對方當場嚇到，以為台灣人「連蒼蠅都吃」，讓他急忙解釋，並上網找了很多圖片才成功說服對方，笑稱「感覺台灣很多菜名若直接翻譯，好像都會嚇到外國人」。

貼文一出後，不少網友分享自身經驗，紛紛表示「我小時候不敢吃這道料理就是因為我以為是用真的蒼蠅頭做的，還有青蛙下蛋我也以為是真的青蛙卵」、「口水雞、螞蟻上樹，如果直譯真的會滿頭問號」、「田雞竟然是青蛙，我真的嚇鼠」、「我小時候以為獅子頭真的是獅子肉…」、「小時候跟爸媽去市場聽到要買老鼠肉，我真的有被嚇到，結果竟然是某塊豬肉的代稱」、「真的不要說外國人，我小時候也不敢吃啊」。

雖然蒼蠅頭是非常經典的台菜，但還是有部分網友表示沒聽過，紛紛回應「第一次看到這道菜名欸」、「沒吃過台菜餐廳，我真的不知道這啥鬼」、「第一次+1，剛剛還去查這什麼」。