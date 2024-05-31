他見好市多1款吹風機促銷「CP值超高」 愛好者讚：風大到可以打掃

美式賣場好市多裡的商品非常多樣，價格也很實惠，常常吸引不少人前往挖寶消費。有一名網友日前逛好市多時，發現一款自己很喜歡的品牌吹風機，而且還在促銷，讓他立刻帶了一支回家，不少愛好者也稱讚便宜又好用。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，自己是日系品牌TESCOM吹風機的愛用者，昨（30）日去逛好市多時，發現這款品牌的負離子吹風機正在促銷，原價969元，折扣200元後變成769元。他說家裡的吹風機用太久了，剛好看到這品牌吹風機在做促銷活動，價格實在太甜了，CP值又很高，因此立刻買了一支回家。

不少愛好者也大讚這款吹風機風量很大，「我跟朋友各買1支，當天吹頭髮就用上，風好大」、「他家的吹風機便宜又好用」、「這個風真的大，要不是我家吹風機太多…」、「這牌不貴又耐操風又大」、「這支風力很大很夠用」、「風大到可以拿來打掃，超推」、「便宜又好用，風大拿來吹寵物超適合」、「這牌子日本人最愛用的，風量大價錢又不貴」。

不過也有網友抱怨聲音很大，「滿好用的，但就是很大聲而已」、「便宜，就是聲音略大不喜歡」、「這支風大，但超級大聲」、「聲音超級吵，高低溫選擇開關蠻實用的」、「真的很大聲…太晚洗頭時會充滿歉意」、「這支很好用，唯一缺點就是太吵了」。