全聯又現夏季開胃聖品！網推1冷藏麵「鹹香帶點微酸」：免煮超方便

全聯的商品多樣、價格實惠，成為許多民眾購買日常用品的好去處。近日一位網友分享，在觀望許久後，終於買到一款號稱輕食首選的「豆腐麵」，形容吃起來像不鹹的麵線，食用時搭配附贈的蘋果露，鹹香又帶點微酸，讓她吃完又忍不住去買第二包。貼文一出便引起許多網友留言討論，大讚「天氣熱時很好吃」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，在觀望許久後終於買到全聯的「豆腐麵」，並形容它吃起來像不鹹的麵線，麵體淡淡的豆香配上附贈的蘋果露，鹹香中帶著微微的酸，很好吃。

一位網友表示，全聯所販售的「豆腐麵」鹹香中帶著微微的酸，非常好吃。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」

原PO表示，吃完一包後她又去買了第二包，料理時還加了蝦仁與百香果，與豆腐麵非常搭，一顆百香果混合一份蘋果露剛剛好。原PO也建議，喜歡清淡的網友可以把醬汁淋在麵上，喜歡重口味的話可以用沾的。

此外，原PO也提醒，倒掉豆腐麵袋子中的水時，只需剪開一個小洞，以免豆腐麵一不小心就漂走了。

有網友詢問豆腐麵是否需煮過再食用，原PO回應「不用煮喔，把水倒掉就可以吃了」，也有買過的網友表示，「之前煮過超難吃。打開把水倒掉，直接加調料，吃冷的最好吃」。

還有網友大讚，「不用煮超級方便」、「天氣熱時很好吃」、「比煮好的麵線還要不容易斷」、「看起來好好吃」。