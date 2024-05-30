快訊

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

全聯又現夏季開胃聖品！網推1冷藏麵「鹹香帶點微酸」：免煮超方便

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯的商品多樣、價格實惠，是許多民眾購買日常用品的好去處。圖為全聯門市。圖／聯合報系資料照片
全聯的商品多樣、價格實惠，是許多民眾購買日常用品的好去處。圖為全聯門市。圖／聯合報系資料照片

全聯的商品多樣、價格實惠，成為許多民眾購買日常用品的好去處。近日一位網友分享，在觀望許久後，終於買到一款號稱輕食首選的「豆腐麵」，形容吃起來像不鹹的麵線，食用時搭配附贈的蘋果露，鹹香又帶點微酸，讓她吃完又忍不住去買第二包。貼文一出便引起許多網友留言討論，大讚「天氣熱時很好吃」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，在觀望許久後終於買到全聯的「豆腐麵」，並形容它吃起來像不鹹的麵線，麵體淡淡的豆香配上附贈的蘋果露，鹹香中帶著微微的酸，很好吃。

一位網友表示，全聯所販售的「豆腐麵」鹹香中帶著微微的酸，非常好吃。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」
一位網友表示，全聯所販售的「豆腐麵」鹹香中帶著微微的酸，非常好吃。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」

原PO表示，吃完一包後她又去買了第二包，料理時還加了蝦仁與百香果，與豆腐麵非常搭，一顆百香果混合一份蘋果露剛剛好。原PO也建議，喜歡清淡的網友可以把醬汁淋在麵上，喜歡重口味的話可以用沾的。

此外，原PO也提醒，倒掉豆腐麵袋子中的水時，只需剪開一個小洞，以免豆腐麵一不小心就漂走了。

有網友詢問豆腐麵是否需煮過再食用，原PO回應「不用煮喔，把水倒掉就可以吃了」，也有買過的網友表示，「之前煮過超難吃。打開把水倒掉，直接加調料，吃冷的最好吃」。

還有網友大讚，「不用煮超級方便」、「天氣熱時很好吃」、「比煮好的麵線還要不容易斷」、「看起來好好吃」。

全聯 料理 涼麵 美食 食材

延伸閱讀

他怨好市多牛肉捲餡料縮水變相漲價 網嘆：熟食區只剩「1品項」能買

品管出問題？好市多牛奶重量差很大 有人檢討po文者…狂刷逾500則留言戰翻

浴室陳年黑垢刷不掉！內行人推全聯1款清潔劑：立即見效

螞蟻爬滿桌超崩潰 他用全聯1神物大讚：全消失

相關新聞

全聯又現夏季開胃聖品！網推1冷藏麵「鹹香帶點微酸」：免煮超方便

全聯的商品多樣、價格實惠，成為許多民眾購買日常用品的好去處。近日一位網友分享，在觀望許久後，終於買到一款號稱輕食首選的「豆腐麵」，形容吃起來像不鹹的麵線，食用時搭配附贈的蘋果露，鹹香又帶點微酸，讓她吃完又忍不住去買第二包...

配茶正好！好市多新品「1點心」不甜膩餡多 老饕讚翻：真的超好吃

美式賣場好市多擁有眾多商品，加上商品常推陳出新，總吸引大批民眾採購。近日有網友發現有一款「新蛋捲」上架，裡頭包含花生醬、芝麻醬2種口味，貼文一出後，吃過的網友也一片好評，口感上「不甜又濃郁」，非常誘人。

品管出問題？好市多牛奶重量差很大 有人檢討po文者…狂刷逾500則留言戰翻

落差也太大！一名網友近日去美式賣場買了一箱牛奶，裡頭總共有六瓶，卻發現有幾瓶重量不同，拿回家放進冰箱時還以為有人喝過了，打開瓶蓋才發現並無開封過…

他怨好市多牛肉捲餡料縮水變相漲價 網嘆：熟食區只剩「1品項」能買

知名美式賣場好市多受到不少民眾喜愛，但因物價上漲，部分品項也引發會員抱怨CP值降低了。一名網友近日買了熟食牛肉捲，發現餡料份量縮水，形同變相漲價。貼文引許多人附和，嘆「熟食區只剩披薩會偶爾買了」。

浴室陳年黑垢刷不掉！內行人推全聯1款清潔劑：立即見效

家中浴室若未保持通風，就容易因潮濕導致發霉。一名女網友發現，家中浴室地磚的黑垢，無論使用漂白水或去霉泡沫，依然刷洗不掉這些陳年汙垢，後來使用全聯1款清潔劑，3分鐘就刷乾淨8成。貼文一出後，引起廣大網友反響。

螞蟻爬滿桌超崩潰 他用全聯1神物大讚：全消失

台灣即將進入夏季的天氣型態，不少蚊蟲都開始出沒。一名男網友分享，近日在家吃完麥當勞忘記收拾，導致大批螞蟻出沒在未吃完的糖醋醬、番茄醬上。為了驅趕螞蟻，他購買1款藥劑，沒想到效果超級好，直呼「再也沒看過螞蟻」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。