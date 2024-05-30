品管出問題？好市多牛奶重量差很大 有人檢討po文者…狂刷逾500則留言戰翻

落差也太大！一名網友近日去美式賣場買了一箱牛奶，裡頭總共有六瓶，卻發現有幾瓶重量不同，拿回家放進冰箱時還以為有人喝過了，打開瓶蓋才發現並無開封過，這讓她不禁納悶「是不是表示商品的品管沒做好？」

網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上傳影片，第一瓶未開封的牛奶在電子秤上顯示1420公克，第二瓶僅有1257公克，再換第三瓶卻有1919公克，最多和最少的容量足足差了662公克。

她表示，近日和家人去好市多內湖店，選購牛奶的當下沒有一瓶瓶拿起來看，回家後要放冰箱時才發現怎麼拿起來有點輕，當下以為有人喝過，打開瓶蓋，再次拉了一下拉環，才發現並無開封過的痕跡。

跟客服反應後，對方指示得去同間門市才能退，因為是2罐一組販售，所以一次要拿2罐去退貨。她說平常要上班，不一定方便拿去，且從家裡到原購買店，大概要一個小時，但客服仍堅持。她覺得很無奈，因為這家好市多並不是平常去的那家，再加上如果只是單純去退貨，現在沒購物滿額不是也要繳停車費？

影片曝光後引起眾人議論「前兩天買了6瓶，剛才都拿出來秤秤看，每瓶都2020g以上，您的牛奶容量真的是少了」、「請問1200多跟1900多，有什麼奶的密度會差這麼多」、「品管出問題還是一堆出來護航啊」、「重量(容量)與標示差異過大，已經違反食品衛生管理法第22條」。

不過也有人質疑「牛奶要看容量不是重量吧」、「你的秤會不會有問題呢？同一瓶測三次都會一樣嗎？」、「秤有固定校驗嗎？」，然而原po也回應說「同一天跟不同天秤了好幾次，都是一樣的結果，之前也常買牛奶，但第一次遇到這樣」。另有人覺得「沒啥必要為了幾cc還跑回去退，這樣生活太累了吧」。