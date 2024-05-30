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配茶正好！好市多新品「1點心」不甜膩餡多 老饕讚翻：真的超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多有許多忠實顧客，不定時的推出新品，也讓人總是充滿著期待的新鮮感。聯合報系資料照／記者李福忠攝影
美式賣場好市多有許多忠實顧客，不定時的推出新品，也讓人總是充滿著期待的新鮮感。聯合報系資料照／記者李福忠攝影

美式賣場好市多擁有眾多商品，加上商品常推陳出新，總吸引大批民眾採購。近日有網友發現有一款「新蛋捲」上架，裡頭包含花生醬、芝麻醬2種口味，貼文一出後，吃過的網友也一片好評，口感上「不甜又濃郁」，非常誘人。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一款新上架的「蛋捲」，並且好奇問大家「有人吃過這款蛋捲嗎？看到有花生餡就很想買來試試，味道濃郁嗎？ 會不會太甜？」

此文一出馬上引起吃過的網友熱烈回應，一票人大推，「好吃，內餡是福源花生醬和芝麻醬」、「原本怕太甜，但實際吃真的甜而不膩」、「我會配茶吃，剛剛好」、「超好吃的，味道濃郁不會太甜值得品嚐」、「蛋捲很脆，餡料是滿的」、「我覺得很好吃，而且不會很甜，聽說跟市面上的配方不同，餡有比較多唷⋯真的物超所值」。

不過也有人覺得，「會！很甜！」、「平時飲料喝微糖，吃一口花生覺得很甜就給先生吃了」、「不知道有沒有人跟我一樣不愛吃蛋捲，業務常常送蛋捲來，什麼口味都有，我都沒有打開來吃的慾望」、「昨天買了，螞蟻人不愛」。

這款蛋捲品名為「含餡蛋捲禮盒」，採用獨家的烘烤技術，酥脆可口蛋捲皮搭配濃厚爆漿內餡，一盒為480公克，裡面是獨立包裝，有花生和芝麻口味各12捲，賣場售價為339元，網路商店則為359元。

好市多 甜點

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