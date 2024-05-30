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他怨好市多牛肉捲餡料縮水變相漲價 網嘆：熟食區只剩「1品項」能買

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多熟食區的牛肉捲受到許多人喜愛，但有網友抱怨內餡縮水，形同變相漲價。聯合報系資料照／記者宋健生攝影
美式賣場好市多熟食區的牛肉捲受到許多人喜愛，但有網友抱怨內餡縮水，形同變相漲價。聯合報系資料照／記者宋健生攝影

知名美式賣場好市多受到不少民眾喜愛，但因物價上漲，部分品項也引發會員抱怨CP值降低了。一名網友近日買了熟食牛肉捲，發現餡料份量縮水，形同變相漲價。貼文引許多人附和，嘆「熟食區只剩披薩會偶爾買了」。

一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，覺得好市多的熟食區的「牛肉捲已經走味了」，不再像以前皮薄餡多，麵粉糰就佔了一半，並附上圖片佐證，抱怨形同「變相漲價」。

貼文曝光引來許多人附和留言回應，「而且越來越短了」、「早就不吃了」、「料少就算了，買好多次都底下燒焦，吃起來是苦的」、「但不得不說，一開始的牛肉捲真的神，自從幾年前改版，我就再也沒買過了」、「吃的是回憶」、「熟食區只剩披薩會偶爾買了」、「現在用餐區就連週末都不用排隊了，就知道會員們就算再不買帳價錢還是照樣漲」。

但也有牛肉捲的愛好者表示，「我昨天在台南的Costco 有買，我覺得和以前一樣好吃」、「好吃，以前太鹹」、「那個牛肉看起來好juicy」、「我個人是覺得這牛肉捲是僅剩不多高CP的東西了」。

網友抱怨好市多牛肉捲內餡縮水，形同變相漲價。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友抱怨好市多牛肉捲內餡縮水，形同變相漲價。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 牛肉捲

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