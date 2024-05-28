浴室陳年黑垢刷不掉！內行人推全聯1款清潔劑：立即見效

家中浴室若未保持通風，就容易因潮濕導致發霉。一名女網友發現，家中浴室地磚的黑垢，無論使用漂白水或去霉泡沫，依然刷洗不掉這些陳年汙垢，後來使用全聯1款清潔劑，3分鐘就刷乾淨8成。貼文一出後，引起廣大網友反響。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，家中浴室地板因潮濕發霉，產生陳年黑垢，用鋼絲球搭配漂白水、去霉泡沫或浴室清潔劑，怎麼刷洗就是去除不了這些黑垢，無奈上網發問「大家如果有推薦的神物，麻煩告知」。

貼文一出後，網友也紛紛推薦自己覺得好用的清潔劑，包括威猛除霉劑、日本花王、潔霜、檸檬酸等，其中，最多網友推薦「潔霜S超濃縮清潔劑」，分享只要將清潔劑倒出並靜置15分鐘，就能輕鬆刷洗乾淨。

綜合網友回覆，原PO最後購買了全聯的「潔霜S超濃縮清潔劑」，表示「塗上3分鐘之後，就刷乾淨了8成，剩下的2成我再慢慢刷，應該可以刷乾淨」。