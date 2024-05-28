快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浴室陳年黑垢刷不掉！內行人推全聯1款清潔劑：立即見效

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現，家中浴室地磚的黑垢，無論使用漂白水或去霉泡沫，依然刷洗不掉這些陳年汙垢。示意圖／Ingimage
一名女網友發現，家中浴室地磚的黑垢，無論使用漂白水或去霉泡沫，依然刷洗不掉這些陳年汙垢。示意圖／Ingimage

家中浴室若未保持通風，就容易因潮濕導致發霉。一名女網友發現，家中浴室地磚的黑垢，無論使用漂白水或去霉泡沫，依然刷洗不掉這些陳年汙垢，後來使用全聯1款清潔劑，3分鐘就刷乾淨8成。貼文一出後，引起廣大網友反響。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，家中浴室地板因潮濕發霉，產生陳年黑垢，用鋼絲球搭配漂白水、去霉泡沫或浴室清潔劑，怎麼刷洗就是去除不了這些黑垢，無奈上網發問「大家如果有推薦的神物，麻煩告知」。

貼文一出後，網友也紛紛推薦自己覺得好用的清潔劑，包括威猛除霉劑、日本花王、潔霜、檸檬酸等，其中，最多網友推薦「潔霜S超濃縮清潔劑」，分享只要將清潔劑倒出並靜置15分鐘，就能輕鬆刷洗乾淨。

綜合網友回覆，原PO最後購買了全聯的「潔霜S超濃縮清潔劑」，表示「塗上3分鐘之後，就刷乾淨了8成，剩下的2成我再慢慢刷，應該可以刷乾淨」。

一名女網友發現，家中浴室地磚的黑垢，無論使用漂白水或去霉泡沫，依然刷洗不掉這些陳年汙垢。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」
一名女網友發現，家中浴室地磚的黑垢，無論使用漂白水或去霉泡沫，依然刷洗不掉這些陳年汙垢。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說

全聯 浴室

延伸閱讀

心動回歸！消失數月「國民飲料」全聯悄上架 鐵粉秒購：喝一個回憶

買一送一！全聯「這商品」促銷中 她燉湯驚訝：替料理加了不少分

全聯熱門沖泡飲買一送一！她興奮喊「終於等到」：味道媲美星巴克

全聯1款咖啡超好喝！他大讚「是極品」 老饕也激推：非常順口

相關新聞

浴室陳年黑垢刷不掉！內行人推全聯1款清潔劑：立即見效

家中浴室若未保持通風，就容易因潮濕導致發霉。一名女網友發現，家中浴室地磚的黑垢，無論使用漂白水或去霉泡沫，依然刷洗不掉這些陳年汙垢，後來使用全聯1款清潔劑，3分鐘就刷乾淨8成。貼文一出後，引起廣大網友反響。

螞蟻爬滿桌超崩潰 他用全聯1神物大讚：全消失

台灣即將進入夏季的天氣型態，不少蚊蟲都開始出沒。一名男網友分享，近日在家吃完麥當勞忘記收拾，導致大批螞蟻出沒在未吃完的糖醋醬、番茄醬上。為了驅趕螞蟻，他購買1款藥劑，沒想到效果超級好，直呼「再也沒看過螞蟻」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1服務「開始抓非會員」！一票人狂讚：終於發現Bug

好市多油價比市面上其他加油站還要便宜，因此吸引不少網友前去加油，不過卻出現許多家庭或公司行號為了節省加油錢，會共用同一張會員卡，而今（27）日一名男子發文分享「Costco開始抓非會員加油了」，他表示現在一進好市多加油站，就會有工作人員逐一檢查持卡人是否為本人，話題一出瞬間引發熱議。

「組完後就請假了」好市多實用好物重逾50公斤 網傳授搬運秘技

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享好物，他開玩笑地說「沒體驗過撿屍的，可以買這組體驗看，一組54.5公斤，從賣場弄回家，搬上樓才看到外箱建議雙人搬運」，貼文一出，引發網友熱議，紛紛稱讚：「真的超重，但很實用。」

不買對不起自己！好市多牛肉「油花美成這樣」 網群羨：人品爆棚

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩照片並發文表示，她前兩天在嘉義的好市多買了一盒美國頂級嫩肩里肌燒烤牛肉片，當時覺得油花美成這樣不買對不起自己，希望下層也是長這樣。照片曝光，引發網友熱議，直呼：「撿到寶，真棒」。

夫妻用環保杯「偷裝IKEA飲料」提醒也沒用！他怒：無恥無上限

台灣最美的風景是人，但難免仍有些老鼠屎缺乏公德心，影響旁人觀感。有網友近日在家具店的餐廳消費時，發現有一對夫妻竟以自己的杯子偷裝免費飲料，大聲制止對方也不理不睬，他無言表示，「無恥無上限」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。