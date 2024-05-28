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螞蟻爬滿桌超崩潰 他用全聯1神物大讚：全消失

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

台灣即將進入夏季的天氣型態，不少蚊蟲都開始出沒。一名男網友分享，近日在家吃完麥當勞忘記收拾，導致大批螞蟻出沒在未吃完的糖醋醬、番茄醬上。為了驅趕螞蟻，他購買1款藥劑，沒想到效果超級好，直呼「再也沒看過螞蟻」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」表示，近日吃完麥當勞忘記收拾，剩下的糖醋醬、番茄醬全爬滿了螞蟻，於是決定去全聯買1款能「滅蟻攻巢」的螞蟻餌劑，放在餐桌及廚房，沒想到效果超級好，一個禮拜後就看不到螞蟻。

一名男網友分享，為了驅趕家中螞蟻，他購買全聯1款藥劑，沒想到效果超級好，直呼「再也沒看過螞蟻」。圖/取自臉書社團「我愛全聯好物老實說」
一名男網友分享，為了驅趕家中螞蟻，他購買全聯1款藥劑，沒想到效果超級好，直呼「再也沒看過螞蟻」。圖/取自臉書社團「我愛全聯好物老實說

貼文一出後，多數網友也覺得近期螞蟻越來越多，紛紛表示「我要買！直接灌進螞蟻窩給牠們吃到吐」、「感謝推薦，我家也是超多螞蟻，煩死了」、「天氣熱了我家的螞蟻也傾巢而出，剛好可以買回家試試」、「我媽也買這個，過幾天螞蟻的確有感覺變少」、「老品牌了，品質好效果好」、「我家也買這個，好像是鱷魚家的新產品，之前沒看過」。

此外，也有內行網友推薦其他滅蟻神器，若家中有小孩也能防止誤食，紛紛回應「可以用『防蟻魔墊』，家裡有小孩、動物也不用擔心誤食問題，只要注意不要讓灰塵毛髮卡住、四周不要跟任何東西接觸即可有效防蟻」、「原本也是使用餌劑，但因為有幼童，所以家裡面不敢點，在網路看到有網友分享用爽身粉，買回來試試看，真的很有效，推薦給有小孩的可以試試」。

全聯 螞蟻

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