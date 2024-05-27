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兩岸旅遊開放有望？商總理事長見蕭美琴 鬆口曝「這時間」應會有好消息

好市多1服務「開始抓非會員」！一票人狂讚：終於發現Bug

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多油價低於一般加油站，因此吸引不少民眾前去加油。(聯合報資料照片)
好市多油價低於一般加油站，因此吸引不少民眾前去加油。(聯合報資料照片)

好市多油價比市面上其他加油站還要便宜，因此吸引不少顧客前去加油，不過卻出現許多家庭或公司行號為了節省油錢，會共用同一張會員卡，而今（27）日一名男子發文分享「Costco開始抓非會員加油了」，他表示現在一進好市多加油站，就會有工作人員逐一檢查持卡人是否為本人，話題一出瞬間引發熱議。

原PO今日於PTT發文，指稱自己收到一則最新消息「Costco開始抓非會員加油了」。他指出，以往許多人會共用同一張會員卡，像是經常有人拿伴侶的卡去加油，更扯的是全公司用同一個員工的會員卡去加油，不過現在一進到好市多加油站，立刻會有員工上前確認「是否為持卡本人」，因此上述情況現在全都行不通了。

消息曝光後，引發眾網友一陣叫好，「好市多終於發現Bug」、「這樣才合理吧，用別人卡是侵犯其他會員權益了」、「一年會費才多少？使用者付費台灣人何時才懂啊」、「合理啊，抓嚴格一點不然會員會費繳假的喔」、「優惠是給會員的，不是給蹭的」、「全公司都用同一張，笑死」、「台灣人總是貪小便宜還那麼大聲，醉了」。

不過也有網友質疑，「先生拿太太的卡加油為什麼不行」、「為什麼不能用夫妻的卡？汽車是兩人一起用的啊」、「卡片我不偷不搶借家人的不行嗎」，對此有網友回應，「當初辦卡的注意事項就有寫『只限申請者本人消費使用，不得轉借或轉讓給其他任何人』」、「為啥可以？進賣場都要本人在了」。

Costco PTT 加油站 好市多

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