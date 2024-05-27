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「組完後就請假了」好市多實用好物重逾50公斤 網傳授搬運秘技

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多外觀。(聯合報資料照片)
好市多外觀。(聯合報資料照片)

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享好物，他開玩笑地說：「沒體驗過撿屍的，可以買這組體驗看，一組54.5公斤，從賣場弄回家，搬上樓才看到外箱建議雙人搬運。」，貼文一出，引發網友熱議，紛紛稱讚：「真的超重，但很實用。」

根據《Costco》線上資訊，這款Whalen多功能組合五層置物架，材質成分為鋼，商品重量約54.5公斤，目前售價3,299元，組裝後尺寸約122公分X46公分X183公分。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「我老婆買了五組，我一個人扛上了二樓，扛完那天都不想動」、「我買了兩架，也是一人搬到4樓，為了愛」、「我有一次幫公司買三組，自己扛上車載去公司，組完之後就請假了」、「我上次自己推到停車場扛上車，真的是差點去了半條命」。

也有不少網友表示「如果我在這邊說我老婆剛好也是54.5，不知道會不會給朋友看到」、「54.5還好，我老婆比較重」、「你這是殭屍，很硬」、「很重，也很耐重，鎖牆放了魚缸地震也沒軟腳」、「公寓五樓只能放棄，不然這組便宜實惠」。

有熱心網友指導搬運秘技「包裝拆開，一次搬一些就不會重了」、「你們可以在車上拆開來，再慢慢搬上去」、「我都在車上就拆箱，分批搬」、「我之前買，直接請新台幣幫我搬和組裝」、「這個真的很好用，完全不用擔心書本壓彎層板的變形問題，上次買兩組，搬到快斷氣，已經用了超過五年，強力推薦」。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 好市多

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