不買對不起自己！好市多牛肉「油花美成這樣」 網群羨：人品爆棚

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩照片並發文表示，她前兩天在嘉義的好市多買了一盒美國頂級嫩肩里肌燒烤牛肉片，當時覺得油花美成這樣不買對不起自己，希望下層也是長這樣。照片曝光，引發網友熱議，直呼：「撿到寶，真棒」。

原PO開箱後，她道歉表示忘記拍照了「我只能說，對不起大家。」她透露，整盒肉質都很好，牛肉煎起來超級嫩，烤起來也超級讚，兩餐就完食了。原PO表示她是在嘉義購買的，希望前兩天在嘉義的朋友有買到。

根據《今購百科》資訊，美國頂級嫩肩里肌燒烤片，取自牛的肩胛部(Chuck)，均勻油花分布，適合燒烤。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，許多網友留言表示「油花也太美了吧」、「看起來特別好吃」、「這盤給過」、「看著看著就肚子餓了」、「好幸運啊啊啊」、「有時候真的需要一點運氣」。

還有不少網友回應原PO「上輩子善事作不少」、「連續24小時扶老太太過馬路才有的人品」、「恭喜你！原Po人品爆棚」、「這是大善人的人品啊！希望其他店也來學習學習」、「是不是買肉的前一分鐘有幫老奶奶推推車」。