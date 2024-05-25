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夫妻用環保杯「偷裝IKEA飲料」提醒也沒用！他怒：無恥無上限

聯合新聞網／ 綜合報導
網友近日到家具店的餐廳消費。(美聯社)
網友近日到家具店的餐廳消費。(美聯社)

台灣最美的風景是人，但難免仍有些老鼠屎缺乏公德心，影響旁人觀感。有網友近日在IKEA餐廳消費時，發現有一對夫妻竟以自己的杯子偷裝免費飲料，大聲制止對方也不理不睬，他無言表示，「無恥無上限」。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，他近日到IKEA的餐廳消費，該間餐廳規定，若要喝飲料必須花錢買飲料杯，接著就可以用店內的飲料杯自助裝飲料，並喝到飽。

該網友表示，他發現有一對夫妻使用自己的水瓶裝飲料，他好心告知對方「要買杯子才能飲用」，他們卻把他視若空氣，夫妻倆繼續接力裝滿飲料帶走，他向店員反應，店家也沒有處理。

該網友表示，「雖然知道道德守法是個人的事，但是這樣的行為態度還是讓人很氣！在他們又要裝飲料時，我直接大聲提醒他們，他們竟然繼續裝，貪小便宜到臉皮超厚！一堆人看著他們，他們可以無恥無上限！」

其他人則留言「店員已經看到麻木了」、「現在的人只要臉皮夠厚都能無下限無恥的」、「報警，這算偷竊公訴罪」、「之前看過好事多有大媽帶五斤的蜂蜜桶去裝可樂呢」、「取消公民與道德，道德一起被取消」、「也許他們有買了杯杯，只是環保用自己的容器」。

還有人表示「為什麼要當面罵他們？你就小聲用他們聽得到的音量說他們怎樣怎樣沒水準，假裝手機對著他們錄影，小聲的跟朋友說要放上爆料公社讓他們的同事家人小孩看到，讓他們紅，他們才會還怕，就算當下沒發作，回去也是好幾天擔心守在爆料公社看你有沒有發文，曝光他們照片，要第一時間警告你。而且那是店家的東西，皇帝不在意，在意死太監做啥」。

IKEA 爆料公社 餐廳

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