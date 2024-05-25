她推好市多1款牙線棒超耐用！內行人反推「同品牌另一款」：菜渣更好刮

好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日好市多重新上架「3M細滑牙線棒組合包」，讓她大讚不容易斷、非常好用，價格也很划算。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近日去逛好市多補貨生活用品，意外發現3M牙線棒回歸，認為這款是目前用過最細滑、最不容易斷裂的牙線棒，就連比較密的臼齒，也不會卡住或斷在裡面。價格則是一盒1000支，售價609元，讓她大讚超級划算。

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「3M牙線棒真的不易斷又能剔得乾淨，我們全家也都用這款」、「3M牙線棒真的很耐用，不會斷也很重要，我也用過那種才剛剔就分岔毛毛的，超崩潰」、「咦！又開始賣了喔，真的消失很久耶」、「真的…用好幾款最後還是買3M的」、「我也都用3M牙線棒」、「能懂你說的分岔，用到很雷的會生氣」、「我曾經有卡線弄不出來的經驗，用3M的牙線棒之後就沒這個困擾，可能比較細沒卡過」。

不過，也有部分網友推薦另一款牙線棒更好用，紛紛回應「改買橘色雙線的吧，菜渣更好刮」、「自從用過雙線之後就回不去了」、「橘色雙線＋1」、「3M本來用藍色的，但買了橘色雙線包裝覺得更好用」、「3M橘色包裝，雙線的超好用」。