快訊

台灣藝人表態潮？張鈞甯「不支持台獨」 王心凌10字衝熱搜

女照顧父母「想跟兄弟平分遺產」不妥？呂秋遠：遺產與感情不是一分耕耘就一分收穫

賴清德演說超出美預期 為何陸批美力道更勝對台不滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她推好市多1款牙線棒超耐用！內行人反推「同品牌另一款」：菜渣更好刮

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，記者江建泰攝影
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，記者江建泰攝影

好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日好市多重新上架「3M細滑牙線棒組合包」，讓她大讚不容易斷、非常好用，價格也很划算。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近日去逛好市多補貨生活用品，意外發現3M牙線棒回歸，認為這款是目前用過最細滑、最不容易斷裂的牙線棒，就連比較密的臼齒，也不會卡住或斷在裡面。價格則是一盒1000支，售價609元，讓她大讚超級划算。

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「3M牙線棒真的不易斷又能剔得乾淨，我們全家也都用這款」、「3M牙線棒真的很耐用，不會斷也很重要，我也用過那種才剛剔就分岔毛毛的，超崩潰」、「咦！又開始賣了喔，真的消失很久耶」、「真的…用好幾款最後還是買3M的」、「我也都用3M牙線棒」、「能懂你說的分岔，用到很雷的會生氣」、「我曾經有卡線弄不出來的經驗，用3M的牙線棒之後就沒這個困擾，可能比較細沒卡過」。

不過，也有部分網友推薦另一款牙線棒更好用，紛紛回應「改買橘色雙線的吧，菜渣更好刮」、「自從用過雙線之後就回不去了」、「橘色雙線＋1」、「3M本來用藍色的，但買了橘色雙線包裝覺得更好用」、「3M橘色包裝，雙線的超好用」。

Costco 好市多

延伸閱讀

好市多3商品今年恐漲！「會員費」難逃 外媒：讓你意想不到

好市多會員護照新改版！上萬網友大讚：早就該這樣

好市多螺絲鬆了？高CP值半熟法式麵包嚴重發霉 網搖頭：看過好幾次

好市多熱狗堡縮水了！ 網一片哀嚎：只能喝汽水撐飽

相關新聞

她推好市多1款牙線棒超耐用！內行人反推「同品牌另一款」：菜渣更好刮

好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日好市多重新上架「3M細滑牙線棒組合包」，讓她大讚不容易斷、非常好用，價格也很划算。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

心動回歸！消失數月「國民飲料」全聯悄上架 鐵粉秒購：喝一個回憶

深獲眾人喜愛的老牌國民飲料擁有不少忠實粉絲，然而自去年底起便風波不斷，導致市面上的通路幾乎絕跡，很難再找到，讓不少人心中很想再回味…

好市多熱狗堡縮水了！ 網一片哀嚎：只能喝汽水撐飽

美式賣場好市多販售許多物美價廉的商品，常常引發搶購潮。不過日前有位女網友發現，好市多的50元「熱狗堡加飲料」套餐縮水了，以前熱狗都會凸出麵包一大截，現在卻被包在麵包裡，感覺份量變少了。有人認為「熱狗加飲料無限暢飲，已經是好市多很優惠的商品了」，也有人直呼「還好我現在不吃了」。

好市多螺絲鬆了？高CP值半熟法式麵包嚴重發霉 網搖頭：看過好幾次

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他在中壢好市多看到麵包發霉非常嚴重，呼籲購買時需留意看清楚。引發網友熱議，驚呼：「松露口味嗎？」

全聯上架1款「期間限定」沖泡飲 她暴買8盒：不甜膩超好喝

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，自己非常熱愛星巴克的抹茶拿鐵，近日發現全聯開賣星巴克的抹茶拿鐵即溶粉，直接暴買8盒，大讚喝起來不甜膩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商即期麵包被搶光！他想省錢「跑三間全無」 網友猜可能原因

物價不斷上漲，許多外食族想省錢時，會到超商買打折的即期商品。不過一名網友近日分享，他以前到超商時，店內常常都剩下許多即期麵包，最近他為了省錢，打算買來吃，但跑了三間超商，竟發現每家的即期麵包都被買光，好奇詢問「為何超商即期品麵包現在都可以賣光光？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。