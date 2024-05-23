心動回歸！消失數月「國民飲料」全聯悄上架 鐵粉秒購：喝一個回憶

深獲眾人喜愛的老牌國民飲料「蘋果西打」擁有不少忠實粉絲，然而自去年底起以生產果汁汽水「蘋果西打」的老牌食品廠大飲便風波不斷，導致市面上的通路幾乎絕跡，很難再找到，讓不少人心中很想再回味。

不過近日有網友發現蘋果西打終於回來了，上架鋪貨的地點就在全聯。網友在「我愛全聯-好物老實說」開心分享，前陣子逛全聯時，在飲料區發現好久不見的「蘋果西打」，熟悉的黃色鋁罐包裝，6罐99元，「喝一個回憶」。

貼文一曝光立即吸引眾人關切，網友表示，「想喝要快，可能快喝不到了，即將成為時代的眼淚」、「我想要大容量的啊，其他品牌的完全不對味」、「很好喝，吃熱炒時都要來一瓶」。

其他人也說「別牌的喝不習慣」、「終於回歸了」、「之前停售很久」、「我媽說以前吃清冰都要配蘋果西打」、「有減糖的嗎？」、「加檸檬汁超級好喝」、「外國人好像也很喜歡的樣子」、「支持台灣飲料，好喝啦」，不過也有人質疑食安問題，認為品質出包太多次，已經改喝別牌了。

事實上，大飲去年第4季的財報被會計師認為經營能力有重大不確定性，累積虧損超過實收資本額1/2，而證交所更警告，大飲已經4次發生這樣的事，若不調整就要停賣，不過大飲強調產線已通過檢驗復工，和銀行的貸款也在經辦中。