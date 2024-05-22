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好市多熱狗堡縮水了！ 網一片哀嚎：只能喝汽水撐飽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現美式賣場好市多（Costco）的熱狗堡縮水了。示意圖 / 美聯社
一名網友發現美式賣場好市多（Costco）的熱狗堡縮水了。示意圖 / 美聯社

美式賣場好市多販售許多物美價廉的商品，常常引發搶購潮。不過日前有位女網友發現，好市多的50元「熱狗堡加飲料」套餐縮水了，以前熱狗都會凸出麵包一大截，現在卻被包在麵包裡，感覺份量變少了。有人認為「熱狗加飲料無限暢飲，已經是好市多很優惠的商品了」，也有人直呼「還好我現在不吃了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多的熱狗套餐確定縮水了，以前熱狗都會凸出麵包一大截，現在變得沒差多少，讓他無奈表示「我書念得不多，別騙我說義美熱狗堡變大了！」

文章曝光後，引來300多則留言，有人認為已經很划算了，「說真的，熱狗加飲料無限暢飲，大概是好市多最經濟實惠，且常年凍漲的商品了，如果這樣還能挑三揀四，可以吃巷口滷肉飯就好」、「50元能有這樣已經很盡力了」、「目前這樣賣50元還能接受」、「沒漲價就是縮水很正常，反正50元還是便宜」、「我還是會買，不管怎麼樣都比超商划算」、「感覺沒有什麼變化」。

也有人批評好市多不該縮水，直言「摩斯還比較有誠意」、「視覺滿足沒了，只好多喝幾杯汽水撐飽」、「別和我說是麵包變大了」、「熱狗堡變瘦了」、「變薄、變小都是事實」、「還好我現在不吃了」、「昨天有吃，確實縮水了」、「說通膨漲價、熱狗縮水正常的很好笑，我最近才在日本好市多買了熱狗堡，稅入180日幣，現在換算新台幣37元，這種全球化產品人家一樣是長期凍漲，而且原物料完全沒變」。

一名網友發現好市多的熱狗堡縮水了。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友發現好市多的熱狗堡縮水了。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

套餐 好市多 漲價 熱狗

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