好市多螺絲鬆了？高CP值半熟法式麵包嚴重發霉 網搖頭：看過好幾次

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他在中壢好市多的貨架上，看見麵包發霉非常嚴重，呼籲購買時需留意看清楚。照片一出，引發網友熱議，驚呼：「松露口味嗎？」

根據《今購百科》資訊，這款半熟法式麵包，原產地法國，每六顆為一包，產品為預烤至半熟，可隨個人喜好調整烘烤程度，加熱後可直接享用或是搭配果醬奶油。堪稱為好市多高CP值、簡單美味的餐包，不少人把它列入必買商品清單。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「真誇張！發黴了還在賣」、「品管出現很大的問題」、「建議通報衛生局，如果只是告知員工，姑息是不會有改善的，必須受罰公司才會重視，否則消費者永遠受害」、「這種發霉還放在賣場販售的，可以打給衛生局，保證好市多馬上改進」。