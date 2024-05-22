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好市多螺絲鬆了？高CP值半熟法式麵包嚴重發霉 網搖頭：看過好幾次

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。 圖擷自今購百科
示意圖。 圖擷自今購百科

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他在中壢好市多的貨架上，看見麵包發霉非常嚴重，呼籲購買時需留意看清楚。照片一出，引發網友熱議，驚呼：「松露口味嗎？」

根據《今購百科》資訊，這款半熟法式麵包，原產地法國，每六顆為一包，產品為預烤至半熟，可隨個人喜好調整烘烤程度，加熱後可直接享用或是搭配果醬奶油。堪稱為好市多高CP值、簡單美味的餐包，不少人把它列入必買商品清單。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「真誇張！發黴了還在賣」、「品管出現很大的問題」、「建議通報衛生局，如果只是告知員工，姑息是不會有改善的，必須受罰公司才會重視，否則消費者永遠受害」、「這種發霉還放在賣場販售的，可以打給衛生局，保證好市多馬上改進」。

也有不少網友表示「包裝破了？」、「看似真空包裝破了，所以發霉」、「覺得很奇怪這種半熟麵包為什麼都放在室溫販售？如果不發霉表示防腐劑高標，如果發霉表示保存不當二者都不敢買」、「這款麵包已經看過好幾次發黴了，根本不會想買」、「原本覺得這款很好吃，自從看過架上好幾袋都發霉後再也不敢買了」。

有網友表示，看見架上的麵包已嚴重發霉。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
有網友表示，看見架上的麵包已嚴重發霉。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 好市多 法國 麵包

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