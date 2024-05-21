全聯上架1款「期間限定」沖泡飲 她暴買8盒：不甜膩超好喝

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，自己非常熱愛星巴克的抹茶拿鐵，近日發現全聯開賣星巴克的抹茶拿鐵即溶粉，直接暴買8盒，大讚喝起來不甜膩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，前陣子收到全聯的廣告推播，開始販售期間限定的星巴克抹茶拿鐵即溶粉，身為星巴克的愛好者，跑了3間門市都缺貨，某次發現公司附近的全聯有存貨，立刻狂掃8盒，大讚喝起來不會很甜膩，非常好喝。

一名女網友分享，自己非常熱愛星巴克的抹茶拿鐵，近日發現全聯開賣星巴克的抹茶拿鐵即溶粉，直接暴買8盒，大讚喝起來不甜膩。圖/取自「我愛全聯-好物老實說」

貼文一出後，多數網友也稱讚好喝，紛紛表示「不會很膩，我平常喝無糖微糖的可以接受」、「可以試試再加入無糖抹茶粉，稀釋甜味，茶味更濃」、「MOMO有買6盒送馬克杯或玻璃杯，一樣錢」、「超喜歡星巴克的抹茶那提，可以嚐鮮看看欸」、「不錯喝，但適合再加冰塊，甜度更剛好！我也是看到架上剩下最後2盒就直接拿了」、「買8盒放辦公室真的太對了」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「很甜，配料表排第一位的就是糖啊，每100公克有66.7克糖」、「我平常喝無糖的人，覺得這款好甜，會想一直喝水，不過味覺是主觀，供參考」、「個人覺得偏甜」。