快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

超商即期麵包被搶光！他想省錢「跑三間全無」 網友猜可能原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他以前到超商時，總會看到架上剩很多即期商品，但最近卻發現家附近三家超商的即期麵包全被買光光。圖／ingimage
一名網友分享，他以前到超商時，總會看到架上剩很多即期商品，但最近卻發現家附近三家超商的即期麵包全被買光光。圖／ingimage

物價不斷上漲，許多外食族想省錢時，會到超商買打折的即期商品。不過一名網友近日分享，他以前到超商時，店內常常都剩下許多即期麵包，最近他為了省錢，打算買來吃，但跑了三間超商，竟發現每家的即期麵包都被買光，好奇詢問「為何超商即期品麵包現在都可以賣光光？」

原PO在PTT發文表示，以前他到超商時，都會發現剩下很多即期商品，但最近物價大漲，他為了要省錢，想說去買即期麵包來吃，居然發現住家附近三家超商的即期麵包全部賣光光，架上只有剛進貨的新鮮麵包，頂多剩下1、2包蘋果麵包。

原PO感到十分疑惑，「跟以前差好多，以前即期品沒人買，現在居然都一個不剩」，也讓他好奇大家常去的超商是否也有類似情形，詢問眾人「難道真的是因為通膨的關係嗎？大家怎麼看這現象呢？」

文章引起討論，網友紛紛表示，「要省錢只能這樣」、「乞丐超人，捨我其誰」、「一起成為乞丐超人」、「原價太貴了，只能買特價的即期品」、「大家好窮吧，買不起貴的」、「沒有好吃到原價的時候想吃」、「以前就算即期也沒有在打折賣，過期就直接下架，有賣的話一定也會被買光」、「差不多吧，滯銷最慘的就便當類，麵包一直都很搶手」。

也有網友推測可能原因，「可能有調整進貨量」、「進貨量也會調整啊，太常剩的就會叫少一點」、「現在很多小七都有群組，時間到就PO文歡迎大家保留，也開放現場民眾購買，先買先贏」、「可能有些在小七群組裡賣呀」、「店員會先整理，有些人就順便收起來自己吃了」。

即期品 超商 麵包

延伸閱讀

她滿懷期待應徵蝦皮「好失望」 過來人曝：班被砍到差點吃土

她混調「2款飲料」助排便 連同事都愛上這味：出手搖感覺會紅

考生喊難！會考作文跳脫傳統命題 網讚「有意義」：免再寫爺奶祭文

車輪餅「1傳統口味」完全沒人買？一票人力挺：懂吃的人必點

相關新聞

超商即期麵包被搶光！他想省錢「跑三間全無」 網友猜可能原因

物價不斷上漲，許多外食族想省錢時，會到超商買打折的即期商品。不過一名網友近日分享，他以前到超商時，店內常常都剩下許多即期麵包，最近他為了省錢，打算買來吃，但跑了三間超商，竟發現每家的即期麵包都被買光，好奇詢問「為何超商即期品麵包現在都可以賣光光？」

好市多會員護照新改版！上萬網友大讚：早就該這樣

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。近日一名網友發現，好市多的會員護照大改版，終於清楚標示商品原價、折扣幅度以及本次的優惠價格。貼文一出後，吸引上萬名網友按讚。

家庭主婦好市多試酒驚喊「抱歉了錢錢」 網見配方直呼：太糟蹋了

日前有一名主婦在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她敢保證身為主婦的她絕對不會衝動消費，購物一定是有經過深思熟慮，但逛好市多試飲了1738香檳干邑白蘭地的調酒，直喊「只能說抱歉了錢錢」，引發網友熱議。

組合包賣69分開買才55…她嘆「欺負年輕主婦不會算數？」 網群笑：包裝很貴耶

日前有一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上轉貼一段影音，影音內容是一位主婦錄製，她在逛全聯時發現菇菇組合包看起來好划算，平常她肯定直接買單，但是經她算盤ㄧ按發現完全不對，驚呼：「欺負年輕主婦不會算數？」，她在貼文的最後，用Hashtag的方式寫道「不要考我數學」，貼文一出，引發網友熱議。

太便宜！全聯統一豆漿超低價曝光 她見標價秒將整排貨架掃空

近日有網友發現超商的統一豆漿悄悄從20元漲到25元，而一名女網友日前去全聯購物，看到同款豆漿標價為15元，當下便把貨架上所有現貨全掃光，整個購物籃幾乎要裝滿整箱豆漿，沒想到結帳時發現1瓶竟然只要13元，幾乎等於超商的半價，讓她又驚又喜。

他逛好市多遇「成年女性」坐推車 眾人見狀怒酸：借不到輪椅？

好市多（Costco）販售許多食品及日常用品，不少台灣人喜歡攜家帶眷一同前去購物，然而近期有一名網友在好市多購物時，卻發現有名女方直接坐在購物車內，後方是一名男性推著她移動，網友將兩人行徑拍攝下來發布至網上，引發不少網友痛批「不良示範」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。