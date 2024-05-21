超商即期麵包被搶光！他想省錢「跑三間全無」 網友猜可能原因

物價不斷上漲，許多外食族想省錢時，會到超商買打折的即期商品。不過一名網友近日分享，他以前到超商時，店內常常都剩下許多即期麵包，最近他為了省錢，打算買來吃，但跑了三間超商，竟發現每家的即期麵包都被買光，好奇詢問「為何超商即期品麵包現在都可以賣光光？」

原PO在PTT發文表示，以前他到超商時，都會發現剩下很多即期商品，但最近物價大漲，他為了要省錢，想說去買即期麵包來吃，居然發現住家附近三家超商的即期麵包全部賣光光，架上只有剛進貨的新鮮麵包，頂多剩下1、2包蘋果麵包。

原PO感到十分疑惑，「跟以前差好多，以前即期品沒人買，現在居然都一個不剩」，也讓他好奇大家常去的超商是否也有類似情形，詢問眾人「難道真的是因為通膨的關係嗎？大家怎麼看這現象呢？」

文章引起討論，網友紛紛表示，「要省錢只能這樣」、「乞丐超人，捨我其誰」、「一起成為乞丐超人」、「原價太貴了，只能買特價的即期品」、「大家好窮吧，買不起貴的」、「沒有好吃到原價的時候想吃」、「以前就算即期也沒有在打折賣，過期就直接下架，有賣的話一定也會被買光」、「差不多吧，滯銷最慘的就便當類，麵包一直都很搶手」。

也有網友推測可能原因，「可能有調整進貨量」、「進貨量也會調整啊，太常剩的就會叫少一點」、「現在很多小七都有群組，時間到就PO文歡迎大家保留，也開放現場民眾購買，先買先贏」、「可能有些在小七群組裡賣呀」、「店員會先整理，有些人就順便收起來自己吃了」。