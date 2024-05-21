好市多會員護照新改版！上萬網友大讚：早就該這樣

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。近日一名女網友發現，好市多的會員護照（商品宣傳單）大改版，終於清楚標示商品原價、折扣幅度以及當次的優惠價格。貼文一出後，吸引上萬名網友按讚。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，以前收到好市多寄來的會員護照時，特價商品只會標示折扣多少，但卻無從得知商品原價。不過新改版的會員護照，已經標示了商品原價、折扣幅度以及優惠價格，讓她大讚「早該這樣明確標示囉」。

一名網友發現，好市多的會員護照大改版，終於清楚標示商品原價、折扣幅度以及本次的優惠價格。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，多數網友都讚許這項改變，紛紛表示「總算是可以看懂了，直接了當」、「之前真的有看，然後無法懂」、「早就該這樣了，網路時代沒有什麼是秘密，如此和消費者貼近距離不是很好嗎」、「以前自以為聰明要會員自己去賣場看，現在才發現很沒意義」、「原來大家都有同感，那之前的DM是在哈囉嗎？」、「本來特價多少，就應該明顯的，還要會員自己猜」。

不過，有部分內行網友提醒，好市多的會員護照標示的價錢不一定準確，紛紛回應「這個不準，隨時有新的特價，沒列在DM」、「有時候原價會不一樣」、「價格僅供參考，以現場標示為準」。