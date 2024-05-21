家庭主婦好市多試酒驚喊「抱歉了錢錢」 網見配方直呼：太糟蹋了

日前有一名主婦在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她敢保證身為主婦的她絕對不會衝動消費，購物一定是有經過深思熟慮，但逛好市多試飲了1738香檳干邑白蘭地的調酒，直喊「只能說抱歉了錢錢」，引發網友熱議。

這名主婦透露，她前幾天中午原只想去好市多吃個牛肉捲，心想來都來了就逛一下，當她走到了酒窖區，聞到一陣甜甜的水果香，又聽到行銷人員喊「來啦，試喝不用錢」，就不由自主的走了過去，原來是1738加了芒果柳橙汁的調酒正在免費試飲，那淡淡的奶油香氣引誘著她，於是試飲後衝動買了一瓶回家，害她「只能說抱歉了錢錢」。

這名主婦表示，她怕突然買一瓶酒回家會被老公碎念，當天就用了他最愛的楊桃汁調出了一杯給老公嚐，結果老公非常滿意，直問是用什麼調出來的。她分享調酒配方：1738+楊桃汁+養樂多沙瓦，喜歡酸點可再加點檸檬汁，她並詢問大家「有沒有推薦更好喝的調配方式？」

根據《今購百科》資訊，人頭馬1738干邑白蘭地，生產地法國，1公升大容量，一瓶售價1699元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這個拿來調酒也太糟蹋了」、「大材小用，浪費好酒」、「1738真的便宜好喝，香氣四溢」、「1738 ＋純喫茶紅茶，鮮奶＋鮮奶油，做奶蓋，喝起來很順口，尾韻還會有淡淡的巧克力牛奶味」、「白蘭地單喝就已很棒了」。

不過也有網友質疑「業配感好重」、「所以誰開車」、「酒精類飲料這樣推薦是不怕被人檢舉嗎？」、「呼籲不要酒駕」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康