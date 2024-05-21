組合包賣69分開買才55…她嘆「欺負年輕主婦不會算數？」 網群笑：包裝很貴耶

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聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照
全聯福利中心常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照

日前有一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上轉貼一段影音，影音內容是一位主婦錄製，她在逛全聯時發現菇菇組合包看起來好划算，平常她肯定直接買單，但是經她算盤ㄧ按發現完全不對，驚呼：「欺負年輕主婦不會算數？」，她在貼文的最後，用Hashtag的方式寫道「不要考我數學」，貼文一出，引發網友熱議。

這位主婦述說案發經過，她表示在全聯發現菇菇組合包，三種菇加起來售價69元，好像很划算，但看了看旁邊的雪白菇22元、鴻禧菇24元、金針菇9元，22+24+9=55元，這個組合包竟然要賣69元，她為了求證還詢問了路人，證明真的是這樣，覺得這根本是在套路年輕主婦，最後她笑道「感謝我國小老師，謝謝你教會我算數」。

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「全聯買東西，都在考驗數學能力」、「這個組合包本身就是一個很高明的『行銷手段』把一部分精打細算的『羊群』趕到左邊的獨立包」、「去全聯算術要好，也是練心算的好地方」、「全聯就是一個考驗算數活用與國語理解的地方」。

也有不少網友表示「這個，我也有發現耶」、「我就被騙了，直接買一包」、「ㄧ般標價寫個9的數字，很容易覺得便宜」、「都這樣的啦！我都不會買」。

還有網友開玩笑說道「69的裡面有摸彩券嗎？」、「多一層包裝比較貴」、「人工包裝很貴耶」、「幫你組合的包裝費」。

Hashtag 主婦 組合包 菇菇

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