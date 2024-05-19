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太便宜！全聯統一豆漿超低價曝光 她見標價秒將整排貨架掃空

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現全聯販售的統一豆漿價格比超商便宜一半。 聯合報系資料照
一名女網友發現全聯販售的統一豆漿價格比超商便宜一半。 聯合報系資料照

近日有網友發現超商的統一豆漿悄悄從20元漲到25元，而一名女網友日前去全聯購物，看到同款豆漿標價為15元，當下便把貨架上所有現貨全掃光，整個購物籃幾乎要裝滿整箱豆漿，沒想到結帳時發現1瓶竟然只要13元，幾乎等於超商的半價，讓她又驚又喜。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享好康，她在全聯看到統一豆漿標價為15元，她二話不說當場直接掃貨，整個購物籃裝了滿滿的豆漿，共有10瓶，沒想到結帳時卻發現1瓶竟然只要13元，讓她相當驚喜，並直呼「超商漲到25元太誇張了！」

此好康消息曝光後掀起熱議，許多網友直呼全聯買真的很便宜，如果有看到都會掃貨，「我今天買也是13元，直接扛10瓶」、「前幾天買15元，雖然沒有特價，但還是很便宜」、「超便宜，最近每天喝豆漿，挺需要的」、「太厲害了，這真的是精神糧食，像我每天都必須1-2瓶，只要到全聯一定會先補貨」，不過也有其他網友哀號，直呼每次去全聯都買不到。

此外，有豆漿愛好者抱怨，「漲到25元後，每個月要多花150元」、「現在漲到25真的有種被搶劫的感覺」、「我也有發現漲價！覺得錢包扁」、「它之前從450ml變成400ml，現在又漲價」。有網友建議，「我已經改買民間做的豆漿」、「買過市場賣的豆漿嗎？現榨取的好喝」、「豆漿都買傳統早餐店的豆漿喝」、「自己打全豆漿便宜又高纖」。

全聯 漲價 超商

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