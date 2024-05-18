他逛好市多遇「成年女性」坐推車 眾人見狀怒酸：借不到輪椅？

好市多（Costco）販售許多食品及日常用品，不少台灣人喜歡攜家帶眷一同前去購物，然而近期有一名網友在好市多購物時，卻發現有名女性直接坐在購物車內，後方是一名男性推著她移動，網友將兩人行徑拍攝下來發布至網上，引發不少網友痛批「不良示範」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文，可以看到照片中有名身穿粉色衣服的女性坐在購物推車中，而男方則站在推車後方，推著女方購物。原PO傻眼表示，「無法理解的行為」，並將照片上傳至社團，貼文一出立即引發熱議。

不少網友紛紛斥責，「沒水準，推車已經壞了吧」、「有這麼不想自己走嗎」、「有困難要說⋯這是推車不是輪椅，走不動建議在家別出門」、「無語」、「我就問！他怎麼上去的」、「是不是要考慮準備輪椅服務有需要的會員」、「借不到輪椅嗎」。

此外，也有網友分享，「看過不只一次女的坐在裡面」、「上次也看到大約20歲的小情侶…放閃吧」。不過也有網友幫忙緩頰，「可能行動不方便吧」、「說不定人家不方便走」、「搞不好人家腳痛」、「這很好理解吧，就走不動咩」。