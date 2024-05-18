他靠「賣場好物」解決馬桶堵塞！內行另教一招：免花錢還更順

屋齡老舊的房屋管線容易不通順，有時會出現馬桶阻塞的情況，網友討論「全聯好物」可以徹底分解堵塞的髒東西，連廁所悶臭味都消散很多。另外也有人推薦「定期的用大量冰塊沖馬桶」，可以讓管線順暢。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，他住家社區老舊，設備、管線都偏舊，有時廁所馬桶阻塞，只能使用馬桶吸盤急救一下。近日遇到鄰居，對方推薦他買全聯好物「馬桶除臭化糞菌」。

該網友說，實際使用真的很有效，馬桶除臭化糞菌可以分解會造成堵塞的髒東西，目前兩週使用兩次，沖水明顯順暢許多，使用方法也很簡單，只要整袋丟到馬桶中，溶解後沖掉即可，不只堵塞問題解決，連悶臭味也消散。

其他網友則推薦，「如果沒物品掉落，只是老舊容易塞住，可以用大量的冰塊沖馬桶很有效。冰塊是固體，可瞬間將在管線內的便便沖入，若沒沖成功也沒關係，因冰塊會融化，不會造成堵塞，我家也是老舊管線，現在會定期的用大量冰塊沖馬桶，就很順暢，沖馬桶的聲音明顯不同」、「去好市多買生鮮回家時，拿賣場裝的保鮮用冰塊，我也是回家後就把這些大量冰塊倒馬桶沖掉，大概一個月保養馬桶管道一次，通通順順」。

還有人留言「化糞池滿馬桶也會不通。這個算平日保養用，之前買也是買一送一。藍藍香跟清潔劑少用，會讓化糞菌無法做分解」、「分享難搞的馬桶問題，很有幫助，我有在特力屋買過類似的東西(不同廠牌)，超有效」。