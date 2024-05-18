全聯熱門沖泡飲買一送一！她興奮喊「終於等到」：味道媲美星巴克

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛全聯發現1款熱門沖泡飲，正在做買一送一的促銷，讓她興奮喊「等了好久，終於等到了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期逛全聯發現討論度很高的沖泡飲，有紅茶拿鐵跟抹茶拿鐵2種口味，現在有買一送一的促銷折扣，原價1袋198元，現在特價1袋99元，讓她興奮喊「終於等到了！」。

一名網友分享，近日逛全聯發現1款熱門沖泡飲，正在做買一送一的促銷。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

貼文一出後，多數喝過的網友都紛紛大讚「抹茶拿鐵媲美星巴克」、「紅茶拿鐵喝起來比超商的還濃郁」、「一直看到大家推薦這款沖泡飲，昨天終於入坑嘗鮮」、「紅茶拿鐵很香但偏甜，抹茶香濃、甜度剛好」、「之前一次買了5袋，這次要趁特價再補貨」、「趁買一送一時囤幾包，平時一包198買不下手」、「我老公很愛，後來他會自己再加鮮奶」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「我今天也是看了推薦去買，我覺得奶精味太重」、「我個人是不會再回購」、「我覺得這款好難喝啊，跟風買過一次，實在喝不下去送人都沒人要。我家這裡的店員表示不懂這款在社團裡夯什麼」、「非常難喝，想踩雷可試試」。