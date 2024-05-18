宜得利比不過IKEA？一票網友曝2大致命傷：購物體驗有差
當你今天想逛家具店，你會去瑞典品牌IKEA，還是@@@日本品牌宜得利@@@？一名網友分享，宜得利在台灣經營多年，但聲量完全被IKEA輾壓，好奇為何都是家具店，兩者差距這麼大？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「宜得利輸IKEA在哪？」為題，指出宜得利在台灣經營很多年，但聲勢完全比不過IKEA，好奇原因是否為「沒有像鯊鯊形象明確的吉祥物？還是沒有肉丸餐廳？」。
貼文一出後，多數網友認為關鍵在宜得利空間太小、沒有附設餐廳，「沒有肉丸」、「沒有冰淇淋跟雞翅」、「沒10元霜淇淋跟無限汽水」、「東西太少，空間也沒有IKEA大」、「宜得利賣場不會讓人想逛，跟台式家具店差不多，IKEA就算不買東西，逛逛也有趣」、「太小間，IKEA進去就有了很爽的感覺」、「動線太簡單，IKEA一進就繞一圈」。
不過，也有部分網友認為宜得利的商品品質較佳，紛紛回應「宜得利品質屌虐IKEA」、「IKEA品質每下愈況，宜得利好多了」、「宜得利不是主打DIY的，都是實用居多」、「去逛宜得利還滿多人，方向不一樣也不錯」、「宜得利越開越多哪裡輸？」。
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