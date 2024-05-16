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「洗衣神物」成滅蟑神器！卡排水孔1個月 家中蟑螂明顯減少

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣漸漸熱了，蚊蟲、蟑螂頻頻出沒，讓人很崩潰。示意圖／ingimage
天氣漸漸熱了，蚊蟲、蟑螂頻頻出沒，讓人很崩潰。示意圖／ingimage

夏天到了天氣越來越熱，蚊蟲、蟑螂出沒更頻繁，著實惱人。之前網友曾分享使用南僑水晶肥皂洗衣服時，意外發現肥皂竟有除蟑的功能，文章再被挖出引起討論，讓不少人想直接衝去買肥皂。

一位女網友之前曾在臉書粉絲專頁「在我愛全聯-好物老實説中」發文寫道，國中時家裡使用南僑水晶肥皂洗衣服，某天媽媽買了新的水晶肥皂，原PO洗衣服時，洗著洗著肥皂竟然滑走了，直接滑進排水孔，讓她驚呼大叫「完了」。

原PO表示，那時媽媽拿著筷子想把肥皂夾出來，但卻越卡越深，最後沒辦法了，媽媽說：「就等它化掉吧」，情況令她相當自責，擔心水管會因此堵住。在經過一個月後，那塊肥皂終於化掉了，原PO也意外發現，那個月家裡的蟑螂明顯的少了！

貼文引起網友熱議，紛紛留言「蟑螂減少！你發現了很了不起的用途耶！」、「看到蟑螂眼睛都亮了起來」、「蟑螂變少有厲害到」、「差一點衝去買肥皂塞排水管」、「我第一時間思考，是不是出門買塊南僑塞在流理台的孔位」。

對於肥皂殺蟑的神效，有網友表示，「蟑螂的肚子的確碰到肥皂水會溶解喔！廁所我都備一瓶肥皂水噴霧殺蟑用，排水孔下面也加一層網子隔著，至少大強不會爬上來」、「之前有個網友教把水晶肥皂切碎碎的，放在蟑螂會出沒的角落，牠們會吃，吃過的會死掉，不知道是不是有效果」。

除了使用肥皂滅蟑，還有人教導其他方法，可以「用漂白水1：100稀釋，然後倒在各排水口也有效果，但記得要做好口鼻防護」、「所有界面活性劑都可以阻止蟑螂。不只是肥皂，洗碗精、洗衣精、洗髮乳、沐浴乳都可以，稀釋之後倒在排水管周圍，蟑螂就不會靠近。」

全聯 蟑螂

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