全聯1款咖啡超好喝！他大讚「是極品」 老饕也激推：非常順口

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聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出優惠折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者潘奕言攝影
全聯福利中心因時常祭出優惠折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者潘奕言攝影

咖啡是許多人必備的提神飲料，一天都需要喝上不少杯。對此，一名網友分享，近日逛全聯買了一款從未喝過的咖啡，沒想到一喝就上癮，大讚「真的是極品！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，自己相當喜歡喝咖啡，近日逛全聯看到一款「喬亞日本滴濾極品咖啡」，因好奇嚐鮮買來喝喝看，沒想到入口醇香、回味無窮，喝完馬上又到全聯補貨，大讚「真的是極品！」

一名網友分享，近日在全聯看到一款「喬亞日本滴濾極品咖啡」，好奇買回去嚐鮮，意外大讚入口醇香、回味無窮。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」
一名網友分享，近日在全聯看到一款「喬亞日本滴濾極品咖啡」，好奇買回去嚐鮮，意外大讚入口醇香、回味無窮。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說

貼文一出後，不少網友持相同意見，紛紛大讚「這2個口味都好喝，我比較喜歡喝黑咖啡」、「我喜歡黑咖啡好喝」、「這兩瓶真的好喝，尤其黑咖啡很順口」、「我喜歡這2種1:1混著喝，又不甜又好喝，大家可以試試看！」、「黑咖啡超讚」、「立馬衝去買！第一次喝，已入坑」。

不過，也有部分網友認為拿鐵有點太甜，紛紛回應「這2瓶都不錯喝，但是拿鐵很甜」、「如果拿鐵是無糖就更棒了」、「所有瓶裝咖啡，拿鐵口味都甜」、「我覺得拿鐵有無糖更讚」。

全聯 咖啡

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