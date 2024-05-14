好市多1款「熱門熟食」漲價 一票會員哀嚎：份量也縮水

好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。不過一名網友分享，近日逛好市多熟食區，發現「凱撒雞肉沙拉」竟偷偷漲價，從189元漲到198元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享一張照片，從圖中可以發現好市多熟食區的熱門商品「凱撒雞肉沙拉」悄悄的漲價了，從一份189元，漲價到198元。

一名網友分享，好市多熟食區的熱門商品「凱撒雞肉沙拉」悄悄的漲價了，從一份189元，漲價到198元。圖/取自臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」

貼文一出後，不少網友都哀嚎，紛紛表示「從125元後變貴又變小，已經很久没吃了」、「我最後一次買好像是特價後125，這樣是幾年沒吃了呢？」、「漲價後，就沒有再吃過了，漲的無法無天！」、「前幾天買了一個189，怎麼又漲了」、「不便宜份量也縮水」、「這個價位就不太值得買了」。

此外，也有部分網友指出，除了凱撒雞肉沙拉外，還有不少品項也漲價，紛紛回應「經典水煮貝果漲幅也嚇人」、「濃湯我也覺得變少耶！」、「牛肉捲也是縮水，裡面肉變少，都漲價還縮小，真是過分」、「剩熱狗堡能吃」。