好市多未過期鮮奶變酸 網建議：退貨就好了

美式大賣場好市多日前經歷重大食安危機，雖然有應急處理，但消費者心中仍難免顧忌。有一位網友在好市多買鮮奶回家，開罐飲用時發現味道不對，不是正常的牛奶味道，問題是這個牛奶才剛剛開封而已，有效期限到6月20日，這狀況讓該網友感到無言。

該網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼文說，他去新莊好市多要買牛奶，正好遇到工作人員在進貨，等到鏈條拉開來，全新的牛奶剛上架。沒想到買回來之後，小朋友喝了一口純牛奶就吐出來說，牛奶酸掉了，而原PO試喝了一下小朋友的純牛奶，也發現的確味道怪異，「問題是這個牛奶才剛剛開封而已，有效期限到下個月6月20日」。

原PO一開始沒喝出牛奶酸掉了，因為他是拿來加咖啡，完全不覺得有問題，就這麼喝了。他表示，每次去好市多買生鮮食品都一定自備保冰袋，而且還帶了藍色的冰磚保冰，所以全程的溫度都有控制。而且當日「剛好工作人員正在進貨，還拉一條鏈條讓客人不能進去，等到鏈條拉開來，全新的牛奶剛上架，外面的保鮮膜才剛拆掉，也沒有可能發生客人拿了又擺回去的狀況」，所以變質情況讓原PO真的很無言。

網友們看完貼文後回應說，「到期日是從出廠正常儲存運輸的日期，開封後保存只有7天」、「我前幾天買的，也是第一次買，也是6月20日有效，好運沒事，蠻好喝會回購」、「哇！看來我最近買牛奶要注意一下了」、「我也正喝著6月20日這一批的奶耶！還好我的沒事」、「之前買過好市多自有品牌牛奶是苦的，從此之後我只買義美牛奶」。

有網友建議，「退貨呀，這種事情在一般大賣場買也是退貨，不只是好市多。台灣現在的消費者保護機制還算完備了，各大超市賣場遇到有問題的東西都有安心退貨的機制」、「有問題就去退貨了，這種量大的商場不能確定都沒事，退貨是您的權益！自己不要做奧客就好」、「牛奶壞了就退貨，只能說這次運氣差，不然您下次買好一結賬完，馬上開一瓶喝喝看試試」，也有人很急的想知道好市多的回應，「我想知道打去問對方怎麼說」。

有些人則是推測該狀況，「好奇會到一瓶不剩才補貨嗎？應該是不可能吧，我每次都是一開門就進去都滿貨，所以無法了解好市多補貨，補貨的表面會不會是舊貨，舊貨是有人逛一逛不要又拿回去放」、「也會有人拿了牛奶，還在賣場裡逛好久，要結帳前想了想又去換了另一罐，這種事在賣場裡常常有」、「可能遇到沒品的客人了吧 」。