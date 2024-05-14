好市多1款酪梨油「顏色怪怪的」？ 內行人解答：是高檔貨

好市多因商品經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友表示，近日逛好市多買了一瓶酪梨油，回家倒出來分裝小瓶時，發現顏色比之前買的還要深，價格也變貴，讓她好奇這款商品是否更換廠牌？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，近日逛好市多買了一瓶酪梨油，回家分裝後發現顏色深的很奇怪，價格也比之前買的還要貴，好奇是酪梨油的色澤本來就較深，還是已經更換廠牌了？

一名網友表示，近日逛好市多買了一瓶酪梨油，回家倒出來分裝小瓶時，發現顏色比之前買的還要深。圖/取自臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」

貼文一出後，不少內行網友給出解答，紛紛表示「這是冷壓的，顏色會比較深，是油中的高檔貨」、「透明是精煉後的酪梨油，這是冷壓初榨適合涼拌」、「這罐是好物，高檔貨喔」、「冷壓初榨的油反而是更適合煎炒的，我後來都買這種的比較健康」、「這罐是初榨冷壓的，本來就色深、濃草味、營養多，本來就高價格」、「這罐真的超讚，拿來煎東西，有一種特殊的香氣！」。

此外，也有部分網友發現原PO使用塑膠瓶來分裝油，建議她選擇深色玻璃瓶，否則容易因光照，導致油品變質。