全聯1組「洗髮精＋補充包」只賣50元！網狂掃貨：當洗手乳都划算

全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛全聯發現「花王洗髮精+補充包」一組優惠價只要50元，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享一張照片，指出全聯的「花王兒童洗髮精+補充包」，一組竟只賣50元，讓她相當驚喜表示「有需要可以快點買喔，架上都被我買走了！」。

全聯的「花王兒童洗髮精+補充包」，一組竟只賣50元。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

貼文一出後，多數網友都撿到便宜，紛紛表示「買來當洗手乳都划算」、「第一次有跟上，謝謝版主分享，一瓶+1包才$50」、「一組（一罐+一袋）真的50元唷！不要管架上的價格，我剛買回來」、「真的是一組50元喔！剛剛才買完」、「真的是1組50，剛剛買完，看其他版分享，花王滿399還會再折扣40」。

不過，也有部分網友覺得不推，「不好洗，洗完髮質很澀」、「這瓶很適合給剛在自己學習洗頭的孩子，不過洗完觸感比較澀，清潔度很ok喔！」、「這對幼兒蠻好洗的，但國小以上流汗多的，頭皮味洗不掉」。