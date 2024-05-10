全聯這款「台灣品牌」沐浴露俗又大罐！她讚：不只好用還友善環境

全聯因價格實惠且商品種類豐富，成為許多人採購生活用品的好去處。一位網友發文表示，她近日到全聯購物時，意外發現店內有販售大罐的「上山採藥」沐浴露，並且正在特價中，相當划算。貼文一出便引起熱烈討論，更有網友大讚「洗完不會過乾也不會太滑」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」分享，近日她逛全聯順便挖寶時，意外發現店內有上架750ml裝的「上山採藥」沐浴露，且139元的促銷價十分划算。原PO表示，該品牌的手捻花茶沐浴露洗起來滋潤保濕，使用後也不會感覺肌膚滑滑的、沖不乾淨，並稱讚另一品項「國寶茶」也好用。

一名網友分享，全聯販售的「上山採藥」沐浴露價格十分划算。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

原PO接著表示，該產品背後更註明其不含皂鹼、可回收、友善環境、無動物實驗，都是現代人會在意的選購條件。

有許多被吸引的網友躍躍欲試，「等家裡的沐浴乳用完，我也去買一瓶用」、「看起來還不錯，有空去逛買來用看看」、「還沒用過這個沐浴露的味道，下次去全聯我也買來用用看」。

也有愛用者分享品牌其他產品的使用經驗，「我買國寶茶也蠻喜歡的，味道清香、好起泡也好沖洗，洗完不會過乾也不會太滑」、「日光金萱洗髮精味道很讚」，還有人表示，之前曾用過卻不知道品牌，效果很驚豔，「原來是叫這個牌子喔！之前去朋友家住時用過一次，洗髮精有清潔力，但洗完不會乾澀、毛髮打結，挺驚艷的」。