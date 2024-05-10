快訊

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

全聯這款「台灣品牌」沐浴露俗又大罐！她讚：不只好用還友善環境

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心的商品種類豐富、價格實惠，是不少民眾的採購好去處。 聯合報系資料照
全聯福利中心的商品種類豐富、價格實惠，是不少民眾的採購好去處。 聯合報系資料照

全聯因價格實惠且商品種類豐富，成為許多人採購生活用品的好去處。一位網友發文表示，她近日到全聯購物時，意外發現店內有販售大罐的「上山採藥」沐浴露，並且正在特價中，相當划算。貼文一出便引起熱烈討論，更有網友大讚「洗完不會過乾也不會太滑」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」分享，近日她逛全聯順便挖寶時，意外發現店內有上架750ml裝的「上山採藥」沐浴露，且139元的促銷價十分划算。原PO表示，該品牌的手捻花茶沐浴露洗起來滋潤保濕，使用後也不會感覺肌膚滑滑的、沖不乾淨，並稱讚另一品項「國寶茶」也好用。

一名網友分享，全聯販售的「上山採藥」沐浴露價格十分划算。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」
一名網友分享，全聯販售的「上山採藥」沐浴露價格十分划算。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

原PO接著表示，該產品背後更註明其不含皂鹼、可回收、友善環境、無動物實驗，都是現代人會在意的選購條件。

有許多被吸引的網友躍躍欲試，「等家裡的沐浴乳用完，我也去買一瓶用」、「看起來還不錯，有空去逛買來用看看」、「還沒用過這個沐浴露的味道，下次去全聯我也買來用用看」。

也有愛用者分享品牌其他產品的使用經驗，「我買國寶茶也蠻喜歡的，味道清香、好起泡也好沖洗，洗完不會過乾也不會太滑」、「日光金萱洗髮精味道很讚」，還有人表示，之前曾用過卻不知道品牌，效果很驚豔，「原來是叫這個牌子喔！之前去朋友家住時用過一次，洗髮精有清潔力，但洗完不會乾澀、毛髮打結，挺驚艷的」。

全聯 品牌 沐浴 洗髮 超市

延伸閱讀

買一送一！全聯「這商品」促銷中 她燉湯驚訝：替料理加了不少分

被蚊子吵到睡不著？她激推全聯「好用神物」：一秒就滅蚊

全聯「超大海鮮」只要65元！他曝完全沒土味食譜 全網饞瘋

文昌帝君來了！全聯「考生限定版」乖乖上架 新口味被讚超香：買3箱

相關新聞

全聯這款「台灣品牌」沐浴露俗又大罐！她讚：不只好用還友善環境

全聯因價格實惠且商品種類豐富，成為許多人採購生活用品的好去處。一位網友發文表示，她近日到全聯購物時，意外發現店內有販售大罐的「上山採藥」沐浴露，並且正在特價中，相當划算。貼文一出便引起熱烈討論...

僅台灣半價！日本大創被讚「超好掃貨」 網推另2家：質感更好

日本藥妝、雜貨深受台灣人喜愛，連鎖品牌賣場「唐吉訶德」也在台灣開了5家分店。不過近期日圓匯率再創新低，還是有不少人會到日本撿便宜，其中「大創」是熱門必買店家，也有網友分享當地的兩家百圓商店更有質感，引發網友熱議...

好市多新推1口味可麗餅 嘗鮮的消費者讚「好吃不甜膩」

日前經歷食安危機的美式大賣場好市多，近期上架一款新款食品藍莓可麗餅引起話題，除了採用新鮮藍莓搭配瑪斯卡邦生乳餡讓人驚豔外，許多消費者吃過後稱讚好吃不甜、用料實在，更有人細數好市多之前上架過幾次不同內容物的可麗餅。不過還是有人擔心食安問題，不敢下手。

甜食控讚爆！超商妹推「3款必吃」甜點 螞蟻人：CP值比咖啡廳高

螞蟻人看過來！身為甜食控的民眾常會尋找超商有哪些平價又美味的甜點，一名在7-Eleven工作的女店員表示，自己每天都會稽查各種新品，…

用途大翻身！好市多「這物」竟有超多功能 網嗨喊：醃什麼都好吃

吃完的西瓜皮竟然有這用途？一名網友提醒西瓜皮不要急著丟，切掉綠色部分，再用好市多這物浸泡，可以變出泡菜，口感超級棒！

她分享好市多「隱藏好物」當免費鞋櫃 網驚阻止：「嘎爪」超愛

會員制的美式連鎖賣場好市多(Costco)商品眾多、物美價廉，深受台灣人喜歡。日前有一名女網友發文分享，她指出好市多有一項「隱藏好物」，可以拿來當鞋櫃，環保又免花錢，可遇不可求。貼文一出，卻意外掀起網路正反論戰，網友紛紛驚呼：「蟑螂愛紙箱」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。