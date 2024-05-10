僅台灣半價！日本大創被讚「超好掃貨」 網推另2家：質感更好

日本藥妝、雜貨深受台灣人喜愛，連鎖品牌賣場「唐吉訶德」也在台灣開了5家分店。不過近期日圓匯率再創新低，還是有不少人會到日本撿便宜，其中「大創」是熱門必買店家，也有網友分享當地的兩家百圓商店更有質感，引發網友熱議。

一位網友在臉書社團《我愛逛市場•市集•超市•超商》發文，提到最近日幣相當便宜，並表示日本的「大創生活百貨」超好買，台灣售價49元，若換到匯率低的日幣只要22元左右，原PO笑稱「朋友買LV、我掃大創」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「一定要掃貨的啊」、「上週去也在大創掃一堆，比台灣好買多了！日本的百元店真的超好買的，可以挖到一堆寶」、「上次就去幫兒子買便當袋，一個不到25！直接買5個輪著用」、「我二月去買了一堆洗衣袋」、「很容易就買上萬元日幣」、「可惜沒免稅服務…」、「我上次買6樣，台幣大概130左右，台灣就要294了，差5折以上蠻多的⋯」、「可以去逛seria看看，它也是日本百元商店，裡面的小物全是日本製造，質感比大創優秀太多！」

除此之外，也有網友推薦另一間百圓商店「3COINS」，也就是3枚百圓日幣，主打多數商品都是300日圓就能買到，是隸屬於服飾品牌集團「PAL」底下的生活雜貨品牌，除了生活雜貨外，還有美容小物、居家香氛、寵物嬰兒用品等大型店舖的「3COINS+plus」。去過3COINS的網友表示「超級好逛，質感不輸給無印」、「去日本必逛大創、3COINS，每次都好幾個小時才能走出來」。