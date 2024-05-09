甜食控讚爆！超商妹推「3款必吃」甜點 螞蟻人：CP值比咖啡廳高

螞蟻人看過來！身為甜食控的民眾常會尋找超商有哪些平價又美味的甜點，一名在7-Eleven工作的女店員表示，自己每天都會稽查各種新品，尤其是各類甜點，幾乎都吃過一輪，她分享近期三款她覺得特別好吃的甜點，不少網友看完都說「超愛」。

女網友於Dcard上發文，推薦小七新品牌LADEARS的甜點，首先是芋泥生乳捲(65元)，中間的芋泥滿大塊的，直徑大概跟50元差不多，芋泥綿密，蛋糕體很鬆軟，鮮奶油很好吃，乳香味重但是比例剛好不會很膩，很驚豔。

第二個是巴斯克乳酪蛋糕(55元)，乳酪蛋糕口味很濃郁，尾韻還帶有一點檸檬的調味，讓整體不會太膩口，甜度適中大小也剛好，飯後想來個甜的，這款是不錯的選擇，但乳酪蛋糕口味還是比較偏重，建議搭配個咖啡或是無糖茶會更好。

第三個則是最難買的生乳半月燒(42元)，她透露自家的店裡都賣光，為了拍照甚至跑了三間小七才有。 生乳內餡濃郁、奶香味十足，適合喜歡奶味甜點的民眾，皮很蓬鬆，也略帶一點奶香，雖然看起來很大一盒，但是價格卻是三款甜點裡面最低。

po文的女網友也稱讚這幾年超商的甜點真的進化很多，而且不輸咖啡廳，對於隨時可能會嘴饞想吃點甜的螞蟻人來說真的是救贖，價格也比咖啡廳的還更親民。

貼文一出，網友也回應，「巴斯克真的摯愛超讚，超愛」、「生乳捲超讚的，但我覺得黑森林蛋糕比半月燒好吃」、「我愛巴斯克跟德式布丁」、「提拉米蘇好吃但是比較甜一點，一杯吃完很有罪惡感，哈」。