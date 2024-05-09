聽新聞
test
0:00 / 0:00
甜食控讚爆！超商妹推「3款必吃」甜點 螞蟻人：CP值比咖啡廳高
螞蟻人看過來！身為甜食控的民眾常會尋找超商有哪些平價又美味的甜點，一名在7-Eleven工作的女店員表示，自己每天都會稽查各種新品，尤其是各類甜點，幾乎都吃過一輪，她分享近期三款她覺得特別好吃的甜點，不少網友看完都說「超愛」。
女網友於Dcard上發文，推薦小七新品牌LADEARS的甜點，首先是芋泥生乳捲(65元)，中間的芋泥滿大塊的，直徑大概跟50元差不多，芋泥綿密，蛋糕體很鬆軟，鮮奶油很好吃，乳香味重但是比例剛好不會很膩，很驚豔。
第二個是巴斯克乳酪蛋糕(55元)，乳酪蛋糕口味很濃郁，尾韻還帶有一點檸檬的調味，讓整體不會太膩口，甜度適中大小也剛好，飯後想來個甜的，這款是不錯的選擇，但乳酪蛋糕口味還是比較偏重，建議搭配個咖啡或是無糖茶會更好。
第三個則是最難買的生乳半月燒(42元)，她透露自家的店裡都賣光，為了拍照甚至跑了三間小七才有。 生乳內餡濃郁、奶香味十足，適合喜歡奶味甜點的民眾，皮很蓬鬆，也略帶一點奶香，雖然看起來很大一盒，但是價格卻是三款甜點裡面最低。
po文的女網友也稱讚這幾年超商的甜點真的進化很多，而且不輸咖啡廳，對於隨時可能會嘴饞想吃點甜的螞蟻人來說真的是救贖，價格也比咖啡廳的還更親民。
貼文一出，網友也回應，「巴斯克真的摯愛超讚，超愛」、「生乳捲超讚的，但我覺得黑森林蛋糕比半月燒好吃」、「我愛巴斯克跟德式布丁」、「提拉米蘇好吃但是比較甜一點，一杯吃完很有罪惡感，哈」。
此外，也有人解釋其實咖啡廳蛋糕的成本很多都是反映在內用上的裝潢跟空間，「超商用的料跟做法不會比較差，所以超商的甜點CP值是很高的」，偶爾只想吃一兩口甜的又不想花大錢的時候，小七甜點算不錯的選擇了。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言