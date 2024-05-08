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用途大翻身！好市多「這物」竟有超多功能 網嗨喊：醃什麼都好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。美聯社
美式賣場好市多。美聯社

吃完的西瓜皮竟然有這用途？一名網友提醒西瓜皮不要急著丟，切掉綠色部分，再用萬能醋泡，可以變出泡菜，口感超級棒！

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，吃完的西瓜皮不要丟太快，切掉綠色的部分，再用好市多的萬能醋浸泡，一顆大西瓜就可以變出好大包的泡菜，全家大小都超愛，口感超棒的，大家也可以試試看。

一名網友提醒西瓜皮不要急著丟，切掉綠色部分，再用好市多的萬能醋泡，可以變出泡菜。圖／擷取自「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友提醒西瓜皮不要急著丟，切掉綠色部分，再用好市多的萬能醋泡，可以變出泡菜。圖／擷取自「Costco好市多 商品經驗老實說

貼文一出，立刻引發網友們熱烈討論，「還真的是，但我媽沒這樣教過我，她浪費了好多西瓜皮」、「西瓜白色的部分有瓜胺酸，對身體很好」、「這瓶醋醃泡菜很好吃」、「西瓜皮的營養確實比西瓜肉還高」、「好讚」、「萬能醋醃什麼都好吃」。

此外，也釣出許多網友稱讚萬用醋的其他用途，「這瓶超好用的，涼拌海帶芽、川耳都行」、「用白蘿蔔也可以」、「我也很喜歡拿來醃蒜片，跟越南小吃店桌上的醃蒜片一模一樣，超開胃」、「這部分還能醃蒜頭醬油，像小黃瓜那樣脆脆」、「這罐我直接拌飯當壽司也超好吃」。

有網友回憶起他爺爺以前也會醃西瓜皮，覺得很好吃，「不知道怎麼醃才會有爺爺的味道」、「煮排骨湯也很好喝」、「還可以拿來和玉米排骨一起煮湯」、「我同事用西瓜皮包水餃」、「很多記憶中的味道真的好難復刻」。

好市多

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