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A5和牛瓜？好市多大西瓜切開呈現「雪花」美紋 網笑：你賺到了

聯合新聞網／ 綜合報導
有一位網友表示，在好市多買了一顆大西瓜，切開呈現「雪花」狀。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
有一位網友表示，在好市多買了一顆大西瓜，切開呈現「雪花」狀。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式大賣場好市多(Costco)因價格實惠，深受不少台灣人喜愛。日前有一名女網友上網發文表示，她買了一顆大西瓜，回家後切開驚呼像「雪花」並質疑「有這様的品種？」，引發網友熱議，直呼：「A5和牛瓜」。

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她在北投好市多買了一顆大西瓜，回到家後她一刀對半切開這顆瓜，驚呼「雪花？」並用Hashtag的方式寫道「有這様的品種？」原PO透露，看起來就不甜，為了表達心中不滿，還是拿去退貨了。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「買西瓜好像在開翡翠原石一樣，一刀甜，一刀嫌」、「開眼界了」、「這個品種真的很特別」、「你運氣好差喔」、「這分明沒熟阿」、「賭瓜失敗了」、「當冬瓜好了」。

還有不少網友開玩笑回應「霜降雪花牛的紋路嗎？」、「霜降西瓜」、「要是牛肉，這個一定是頂級的油花分明」、「A5和牛瓜，你賺到了」、「這種品種不好買、不好種，雪花瓜」。

Costco Hashtag 西瓜

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