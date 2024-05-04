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好市多驚見知名大牌「1新品」立馬搬兩組！會員暴動：脆脆的很好吃
好市多東西眾多，價格實惠，而且還常推出新產品，總是能吸引民眾前往採購。最近有一名女網友發現了一樣新產品，是知名巧克力品牌KitKat推出的「早餐脆片」，馬上搬了兩組回家，文章一出也引起會員暴動。
一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，2日去逛好市多，從遠方就看到一個很顯眼的包裝，本來以為是KitKat新出的口味，走近一看才發現是新出的「巧克力早餐脆片」，原po表示加在牛奶裡一定超好吃，馬上就決定帶兩組回家。
此文一出馬上引起會員熱議，不少人表示，「昨天看到直接拿了2盒走」、「吃起來有點像威化酥，脆脆的很好吃」、「kitkat巧克力也必搬」、「我昨天晚上也有買，貨架就已經空了一半」、「好吃」、「一盒才349元欸，好便宜，我要大吃特吃！吃爆」。
但也有人擔心「會不會很甜啊」、「看一下糖的含量吧，這東西很難控制，吃太多糖攝取直接超標」、「好吃嗎？會不會爆甜？」、「超甜的」。
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