好市多特價1神物！超多會員狂掃貨：人潮比過年還多
好市多因經濟實惠的價格，深受許多台灣人喜愛。一名網友近日逛好市多，發現幾乎每個人推車裡都有特價的洗衣精，導致架價全空、結帳區爆滿的盛況，人潮甚至比過年還要多！貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多在特價「ARIEL洗衣精抗臭新配方補充包」，原價919元，現在特價739元，折了180元，有不少一次就搬五箱以上的人，連展示區都沒貨，不少人在倉庫區等待，棧板一出來馬上被搬完，人潮比過年還要多！
貼文一出後，多數網友也分享自己的購物經驗，紛紛表示「台中南屯還有，大家都用搶的，超級誇張」、「我看到大家不知道在搶什麼，就跟著搬了一箱」、「我看到有人放滿了推車」、「大順店也一樣，棧板一出來，馬上被搬光」、「台中北屯沒貨了」、「嘉義店搶爆，還要排隊拿」、「洗衣精神物，嘿嘿我搶到了」。
不過，也有部分網友認為，市面上有其他好用的洗衣精品牌，不解為何要搶購，紛紛回應「LG洗衣紙也很讚，可以換換別的牌子使用」、「比這個牌子便宜的不是還一大堆嗎？為什麼要搶這個牌子的？」、「個人覺得一匙靈的attack不錯用」、「比它便宜的洗衣精一大堆。洗出來感覺都差不多。難道大家衣服都比較髒？才覺得好用？」、「我剛去台南店繞了一圈，看狀況不對就回家了」。
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