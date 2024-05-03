2年前買過！他在好市多又買到「賓士西瓜」 大讚：很沙很甜又多汁

美式賣場好市多商品種類多樣，價格又實惠，是不少人採買的優先選擇。有一名網友在臉書分享自己買到的一顆西瓜，切開來發現果肉中間出現類似賓士LOGO的形狀，照片也引起不少人討論。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，西瓜剖開後，紅色果肉中間出現一個類似賓士標誌的造型，讓他直呼「2024又中一顆賓士西瓜」。原來2022年時，原PO就曾發文分享自己在好市多買到一顆「賓士西瓜」，沒想到2年後又幸運地買到，讓他相當驚訝。

不少人搞笑地說，「賓士牌的有比較好吃嗎？」、「好高級，有BMW的嗎？」、「傳說中的賓士瓜」、「什麼神仙家庭，西瓜還要吃賓士款的」、「因為你的貼文，西瓜多了一個品種：賓士西瓜」、「賺爛了賺爛了！買西瓜送賓士欸」；還有人好奇好不好吃，原PO也在留言區透露口感，「很沙很甜又多汁」。

還有內行人透露，「有裂的最好吃，裂越開越好」、「這是一般西瓜攤販所說的『包開，沒有包開不用錢』」、「真正好吃的西瓜是這種中間有裂開的，甜度和水份都夠」。