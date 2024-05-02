好市多「神級洗碗精」斷貨！一票會員崩潰 網推1替代品：用量少又乾淨

美式賣場好市多販賣各種商品，受到不少民眾喜愛。去年（2023）一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，神級產品「FAIRY洗碗精」在短期內不再進貨，掀起搶購風潮，而最近就有女網友發文尋找替代品，引起網友熱烈討論。

原PO表示，自己家中只剩下一瓶「FAIRY洗碗精」，但因為好市多已不再進貨該產品，於是好奇提問「大大們推薦有沒有類似的？」

貼文一出，不少愛用者紛紛感嘆，「這真的是我目前用過最好且最省的說，希望能再進貨啊」、「我還有一箱存貨，這個真的好用，又不咬手」、「上禮拜想買，沒想到已經沒有進了，哭哭」、「這個真的很好用，原來是不再進貨了，難怪好久都找不到」。

還有許多網友分享好用洗碗精，「推美樂家，一點點就可以洗很多」、「我家用泡舒」、「我用一滴淨，台酒的啤酒花也滿好用的」；其中最多人點名「花王珂珂透」，「珂珂透！露營界大推，全聯有小罐，蝦皮有超大桶」、「真的，我也買珂珂透來替代，全聯就有賣了，少少的真的就很乾淨」、「任何顏色都好用，酷澎很便宜」。

去年「FAIRY洗碗精」斷貨消息一出，不少網友急問好市多工作人員，而好市多員工並未說哪時候才會再賣，更有民眾打電話至台灣代理進口商P&G寶僑家品公司，對方則稱好市多沒有跟公司下訂單。