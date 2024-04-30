文昌帝君來了！全聯「考生限定版」乖乖上架 新口味被讚超香：買3箱
四技二專統一入學測驗剛結束，緊接著又有國中會考、大學指考登場，一名女網友發現，全聯擺上超應景「文昌帝君」乖乖，光是看著就喜氣滿滿，底下留言區更有網友指出，自己搬了三箱回家。
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享，她到全聯發現這款限定版的「文昌帝君」乖乖，只見包裝上印有「文昌神助攻，考試攏歐趴」、「合格」、「幾霸分」、「包中」等字樣，給考生送上滿滿的祝福。據了解，這款乖乖曾在今年初的大學學測推出過，但當時只在宜蘭縣獨家販售，現在則是擴大到全台販賣，口味也與先前的「奶油椰子」不同，這次是「牛奶糖」。
貼文曝光後，吸引了近4千個讚數、逾百則留言，網友紛紛表示，「拚了，買三箱」、「今天在群組看到，立馬跑去買了兩箱多要給學生」、「每個縣市的全聯都有賣，找不到可以問一下賣場辛苦的工作人員，因為這是特殊商品，不見得放在餅乾貨架上」、「牛奶糖口味昨天有買，好香、好好吃」、「現在的廠商真的很厲害，這樣就一堆人跟買了」。
還有網友分享前陣子超熱門的白沙屯媽祖「粉紅超跑限定版乖乖」，Q版包裝搭配草莓煉乳口味，馬上引起焦點。
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