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大漲100元！好市多貝果改名變貴 會員崩潰：小確幸又少一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。美聯社
好市多示意圖。美聯社

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，從生鮮、熟食到甜點應有盡有，受到不少台灣人喜愛。不過近日有網友發現，好市多貝果漲幅驚人，竟從159元漲到259元，整整漲了100元，讓他忍不住直呼：「小確幸商品又少一樣！」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出兩袋貝果照片，並指出原本12個賣159元，現在卻漲到259元，整整貴了100元，而商品名稱則從「綜合貝果麵包」變成「經典水煮窯烤貝果」。驚人漲幅也讓他感嘆：「小確幸商品又少一樣！」

好市多「經典水煮窯烤貝果」12入共259元。圖擷自《今購百科》
好市多「經典水煮窯烤貝果」12入共259元。圖擷自《今購百科》

不少網友難以置信，認為只不過多了「水煮窯烤」這四個字，居然瞬間貴100元，「一下子跳100元，應該是手誤KEY成259吧」、「昨晚去好市多，店員就有說今天開始賣259」、「漲幅太大了，考慮以後早餐不吃了」、「哇，好市多要改名成漲好多」、「可能159的馬上會被下架，跟餐包一樣套路」、「貝果麵糰本來就要水煮啊，他們這漲價話術實在…」、「才剛從餐包改買貝果，怎麼就漲價了，只剩烤雞能買了，不會下次去也漲價了吧！」

不過也有網友表示，新舊版本的貝果看起來是成份上有所不同，「以前曾放改良劑、人工奶油，如果成份好，我願意買，之前的成份，就算免費我也不想吃」。

Costco 好市多 漲價 賣場 麵包

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