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她超級不推好市多新口味披薩 網呼「負面行銷」我超愛

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友日前吃了賣場新口味蕈菇雞肉（松露風味）披薩後，讓她超級無法接受哪濃濃的瓦斯味。圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」
女網友日前吃了賣場新口味蕈菇雞肉（松露風味）披薩後，讓她超級無法接受哪濃濃的瓦斯味。圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多熟食區讓前來消費的民眾在逛完賣場後，順便可以飽餐一頓。除了凱薩沙拉、牛肉捲外，披薩更是不少人必點的熱門選項，該賣場也不定期更換新口味。有一位女網友日前吃了賣場新口味蕈菇雞肉（松露風味）披薩後，讓她超級無法接受哪濃濃的瓦斯味。貼文一出，引起網友間的熱議，直呼是「負面行銷」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她超級不推好市多新口味披薩「松露口味雞肉」，吃起來除了「整個濃濃的瓦斯味，雞肉量也很少，口味真的很普通」，她更強調很常買好市多的披薩，「第一次有不合我們家口味」。

貼文引起網友們熱議，不喜歡松露瓦斯味的網友表示，「松露就是瓦斯味啊，我第一次在餐廳吃到時大為震撼，然後就決定離松露料理遠一點，不喜歡松露的人好像都會這樣評價松露，瓦斯味」、「松露聞起來就是瓦斯味啊，有的人喜歡有些人不喜歡！」、「不嘗試怎麼會知道是否喜歡」，有人踩雷後說，「今天也不小心踩雷了，我的海鮮沒了，只好加減吃新口味，沒想到是悲劇」。

喜歡松露味道的網友說，「你覺得不好吃不喜歡，不代表全部人都要討厭，這是世界三大珍饈之一」、「希望可以多一點松露醬，明明跟瓦斯味差很多好嗎？希望可以倒整罐下去（貪心）」、「我覺得超級好吃耶！我和我女兒就喜歡那味道！」、「味道很濃所以好吃，推一個」、「這跟之前的松露蕈菇披薩像嗎？我超愛那款披薩的」、「買過一次覺得不錯耶，雖然雞肉很柴，但應該還會再買」、「我和兒子超愛，好吃」。

有網友針對新口味披薩表示，「它的配料有夠少的」、「個人喜歡松露，但還是覺得這個很難吃，整體搭配覺得很不搭，而且整體吃起來很乾，和其他的口味對比起來真的很不好吃，為什麼總匯口味不見了，超傷心」、「好市多我只推起司，起司吃到飽」，也有人說，「第一次就買這麼大份，真捧場」、「松露只比榴槤含蓄一點」。

好市多 披薩

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